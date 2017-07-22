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В Индии взорвался очередной смартфон POCO

02 декабря 2021, 07:22




27 ноября в Индии произошел очередной инцидент, связанный со смартфоном POCO. На этот раз пострадал телефон марки POCO M3. По всей видимости произошло возгорание телефона и последующий взрыв. Причины инцидента выясняются.

Об инциденте сообщил в Твиттере брат пострадавшего по имени Махеш. Его сообщение было кратким и сопровождалось фотографией.

В Индии взорвался очередной смартфон POCO


В сообщении указывалась марка телефона - POCO M3. Было заявлено, что смартфон взорвался. Другие подробности отсутствовали.

Позднее пост был удален, а о причинах появления странной фотографии не появилось никакой информации. Пользователь не сообщил также, при каких обстоятельствах произошло возгорание.

На инцидент отреагировал производитель - POCO. Компания признала проблему. В ответном твите производителя было указано, что POCO относится с большим вниманием к вопросам безопасности клиентов, поэтому приложит все силы, чтобы разобраться в проблеме.

В Индии взорвался очередной смартфон POCO


На фотографии видны следы сильных повреждений. У сгоревшего POCO M3 нет средней и нижней частей на тыльной стороне смартфона. Можно предположить, что вся задняя сторона телефона загорелась.

Никакой информации о пострадавших или раненых в результате инцидента также не поступало.

Это уже не первый случай в Индии в этом году, когда происходит самовозгорание телефона POCO. Похожий инцидент произошел в сентябре с POCO X3.



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