27 ноября в Индии произошел очередной инцидент, связанный со смартфоном POCO. На этот раз пострадал телефон марки POCO M3. По всей видимости произошло возгорание телефона и последующий взрыв. Причины инцидента выясняются.
Об инциденте сообщил в Твиттере брат пострадавшего по имени Махеш. Его сообщение было кратким и сопровождалось фотографией.
В сообщении указывалась марка телефона - POCO M3. Было заявлено, что смартфон взорвался. Другие подробности отсутствовали.
Позднее пост был удален, а о причинах появления странной фотографии не появилось никакой информации. Пользователь не сообщил также, при каких обстоятельствах произошло возгорание.
На инцидент отреагировал производитель - POCO. Компания признала проблему. В ответном твите производителя было указано, что POCO относится с большим вниманием к вопросам безопасности клиентов, поэтому приложит все силы, чтобы разобраться в проблеме.
На фотографии видны следы сильных повреждений. У сгоревшего POCO M3 нет средней и нижней частей на тыльной стороне смартфона. Можно предположить, что вся задняя сторона телефона загорелась.
Никакой информации о пострадавших или раненых в результате инцидента также не поступало.
Это уже не первый случай в Индии в этом году, когда происходит самовозгорание телефона POCO. Похожий инцидент произошел в сентябре с POCO X3.