Компания HONOR анонсировала два смартфона серии HONOR 60 - модели HONOR 60 и HONOR 60 Pro. Оба смартфона оснащены изогнутым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Модель HONOR 60 Pro получила большой 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2652x1200 пикселей. Младший HONOR 60 имеет экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Оба смартфона используют дисплейную технологию PWM dimming, которая позволяет повысить удобство работы с экраном и его экологичность. Поддерживается 100% цветовая гамма DCI-P3
Кривизна дисплея HONOR 60 сделана только с правого и левого краев. У модели Pro она четырехсторонняя, а поверхность более текстурирована. В экран встроен датчик отпечатков пальцев.
Смартфон HONOR 60 оснащен чипсетом Snapdragon 778G, тогда как модель Pro получила более новый чипсет Snapdragon 778G Plus. В обоих случаях имеется поддержка сетей 5G SA/SA. За поддержку графики отвечает графический процессор Adreno 642L. Размер доступного ОЗУ - 8/12 Гбайт, размер хранилища - 128/256 Гбайт.
Оба смартфона оснащены основной камерой на 108 Мп с диафрагмой f/1.9 и датчиком глубины резкости 2 Мп. Помимо этого, HONOR 60 имеет сверхширокоугольную камеру с разрешением 8 Мп, углом обзора 112° и диафрагмой f/2.2. Старшая модель Pro оснащена сверхширокоугольной камерой с разрешением 50 Мп, автофокусировкой, углом обзора 122° и диафрагмой f/2,2.
Что касается фронтальной камеры, то HONOR 60 имеет фронтальную камеру с разрешением 32 Мп, а модель Pro - 50 Мп.
Оба смартфона получили батарею емкостью 4800 мА с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. Для зарядки до 50% достаточно 15 минут.