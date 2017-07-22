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Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: изогнутый OLED-дисплей, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп

02 декабря 2021, 09:31




Компания HONOR анонсировала два смартфона серии HONOR 60 - модели HONOR 60 и HONOR 60 Pro. Оба смартфона оснащены изогнутым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: OLED-дисплей FHD+, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп


Модель HONOR 60 Pro получила большой 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2652x1200 пикселей. Младший HONOR 60 имеет экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Оба смартфона используют дисплейную технологию PWM dimming, которая позволяет повысить удобство работы с экраном и его экологичность. Поддерживается 100% цветовая гамма DCI-P3

Кривизна дисплея HONOR 60 сделана только с правого и левого краев. У модели Pro она четырехсторонняя, а поверхность более текстурирована. В экран встроен датчик отпечатков пальцев.

Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: OLED-дисплей FHD+, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп


Смартфон HONOR 60 оснащен чипсетом Snapdragon 778G, тогда как модель Pro получила более новый чипсет Snapdragon 778G Plus. В обоих случаях имеется поддержка сетей 5G SA/SA. За поддержку графики отвечает графический процессор Adreno 642L. Размер доступного ОЗУ - 8/12 Гбайт, размер хранилища - 128/256 Гбайт.

Оба смартфона оснащены основной камерой на 108 Мп с диафрагмой f/1.9 и датчиком глубины резкости 2 Мп. Помимо этого, HONOR 60 имеет сверхширокоугольную камеру с разрешением 8 Мп, углом обзора 112° и диафрагмой f/2.2. Старшая модель Pro оснащена сверхширокоугольной камерой с разрешением 50 Мп, автофокусировкой, углом обзора 122° и диафрагмой f/2,2.

Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: OLED-дисплей FHD+, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп


Что касается фронтальной камеры, то HONOR 60 имеет фронтальную камеру с разрешением 32 Мп, а модель Pro - 50 Мп.

Оба смартфона получили батарею емкостью 4800 мА с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. Для зарядки до 50% достаточно 15 минут.

Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: OLED-дисплей FHD+, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп


Цены на смартфоны HONOR 60 и HONOR 60 Pro:

HONOR 60

  • 8 + 128 Гбайт - 423 доллара (31 800 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 470 доллара (35 300 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 518 долларов (38 900 руб.)

HONOR 60 Pro

  • 8 + 256 Гбайт - 580 доллара (43 500 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 628 долларов (47 100 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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