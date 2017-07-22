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Анонс платформы Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 для игровых устройств

02 декабря 2021, 15:11




Новая игровая платформа Snapdragon G3x Gen 1, анонсированная Qualcomm на мероприятии Tech Summit, оказалась предназначена специально для создания уникальных игровых устройств нового поколения. Это могут быть игровые консоли, терминалы и контроллеры. В ее состав входит 8-ядерный процессорный модуль Kryo с частотой до 3 ГГц и графический ускоритель Adreno. Такая начинка позволит выводить на экран контент со скоростью 144 кадр/сек при поддержке HDR (10 бит).

Анонс игровой платформы Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 для игровых устройств


Новая платформа позволяет запускать игры для Android, использовать облачные платформы, например, Microsoft Game Pass Ultimate, загружать контент из игровой библиотеки Steam.

Платформа поддерживает беспроводную сеть Wi-Fi 6/6E или мобильные сети 5G в обоих диапазонах - Sub 6 ГГц и mmWave.

Анонс игровой платформы Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 для игровых устройств


Игровую приставку можно использовать и как контроллер. В этом случае он может быть похож на Nintendo Switch или что-то подобное. Для подключения к телевизору потребуется режим XR и кабель, подключенный через разъем USB-C.

Для демонстрации созданной игровой платформы Qualcomm создала вместе с Razer эталонную портативную консоль для разработчиков. Устройство оснащено 6,65-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FULL HD+ и частотой обновления до 120 Гц. В комплект входит веб-камера с разрешением 5 Мп. С ее помощью можно снимать видео на уровне Full HD 1080p/60fps.

Анонс игровой платформы Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 для игровых устройств


Информации о том, какие производители уже готовы выпустить собственную игровую консоль на новой платформе, пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

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