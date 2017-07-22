Новая игровая платформа Snapdragon G3x Gen 1, анонсированная Qualcomm на мероприятии Tech Summit, оказалась предназначена специально для создания уникальных игровых устройств нового поколения. Это могут быть игровые консоли, терминалы и контроллеры. В ее состав входит 8-ядерный процессорный модуль Kryo с частотой до 3 ГГц и графический ускоритель Adreno. Такая начинка позволит выводить на экран контент со скоростью 144 кадр/сек при поддержке HDR (10 бит).
Новая платформа позволяет запускать игры для Android, использовать облачные платформы, например, Microsoft Game Pass Ultimate, загружать контент из игровой библиотеки Steam.
Платформа поддерживает беспроводную сеть Wi-Fi 6/6E или мобильные сети 5G в обоих диапазонах - Sub 6 ГГц и mmWave.
Игровую приставку можно использовать и как контроллер. В этом случае он может быть похож на Nintendo Switch или что-то подобное. Для подключения к телевизору потребуется режим XR и кабель, подключенный через разъем USB-C.
Для демонстрации созданной игровой платформы Qualcomm создала вместе с Razer эталонную портативную консоль для разработчиков. Устройство оснащено 6,65-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FULL HD+ и частотой обновления до 120 Гц. В комплект входит веб-камера с разрешением 5 Мп. С ее помощью можно снимать видео на уровне Full HD 1080p/60fps.
Информации о том, какие производители уже готовы выпустить собственную игровую консоль на новой платформе, пока нет.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".