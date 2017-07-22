Microsoft Azure вошла в десятку (топ-10) самых мощных вычислительных суперкомпьютерных систем мира (TOP500), показав производительность 30,05 PFLOPS. Рекордные результаты были показаны на базе кластера виртуальных машин ND A100 v4, которые доступны для использования по запросу в четырех регионах мира.
Первые попытки рекордных прогонов состоялись еще в июне. Тогда Microsoft Azure четыре раза подряд занимала промежуточные места (с 26 по 29) в рейтинге суперкомпьютерных систем TOP500. Оценка производительности выполнялась на кластерах ВМ Microsoft Azure путем прогона тестов HPL, которые традиционно используются для оценки рейтинга TOP500. Лучший результат Azure в июне составил 16,59 PFLOPS. Все экземпляры виртуальных машин Azure NDm A100 v4 работали на базе ускорителей NVIDIA A100 и сети интерконнекта NVIDIA InfiniBand.
Последние прогоны состоялись в начале декабря 2021 года с использованием обученной модели машинного обучения MLPerf 1.1. Они показали, что разработанному кластеру ВМ Azure нет равных на рынке. Его результат стал вторым по производительности и первым среди облачных провайдеров.
Тест MLPerf 1.1 выполняется в три этапа. Сначала примерно в течение 25 секунд выполняется обучение модели данных, выстроенных на базе большого объема текстов на естественном языке BERT, с загрузкой 2048 графических ускорителей. На втором этапе производится классификация изображений по алгоритму Resnet50 1.5 на базе тех же 2048 графических процессоров. Скорость обработки на этом этапе достигает 3,8 млн изображений в секунду. На завершающем этапе выполняется тест Minigo (обучение с подкреплением), который длится около 17,5 минут и привлекает к работе 1792 графических процессоров.
Тесты MLPerf Training v1.1 уже стали объектом большого внимания со стороны отрасли. Они позволяют продемонстрировать готовность к масштабированию и росту производительности при обучения ИИ-модели с использованием облачных вычислений. Свое оборудование уже испытали на этом тесте такие компании, как Azure, Baidu, Dell, Fujitsu, GIGABYTE, Google, Graphcore, HabanaLabs, HPE, Inspur, Lenovo, NVIDIA, Samsung и Supermicro.
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