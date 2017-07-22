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Tesla выпустила электрический детский квадроцикл Cyberquad for Kids

02 декабря 2021, 22:18




В преддверие Рождественских праздников компания Tesla совершенно буднично, без громких мероприятий выложила на сайте своего официального онлайн-магазина детский подарок, который взволновал полмира. Это - детский электрический квадроцикл Cyberquad for Kids.

Увидев новинку, многие сразу вспомнили презентацию Tesla Cybertruck в 2019 году. Тогда перед самым окончанием презентации, когда пикап собирался уехать со сцены, в его кузов был загружен квадроцикл неизвестной модели.

Tesla выпустила электрический детский квадрацикл Cyberquad for Kids




Изначально было объявлено, что он будет продаваться как аксессуар для Tesla Cybertruck. Увидев сегодня новый детский квадроцикл, многие решили, что два года назад был его прототип.

Но как выяснилось позднее, на презентации Tesla Cybertruck был показан не прототип нового детского квадроцикла, а тюнингованная версия квадроцикла Yamaha.

Как бы там ни было, выставленный теперь на продажу детский квадроцикл Cyberquad for Kids является вполне реальным.

На сайте выложена вся необходимая информация о новинке. Главное - его цена: 1900 долларов (142 600 руб.).



Тесла намерена продавать квадроцикл Cyberquad для детей от восьми лет и старше. Вес ребенка не должен превышать 68 кг. Масса транспортного средства - 55 кг.

Дизайн квадроцикла вдохновлен уже ставшим культовым пикапом Cybertruck. Cyberquad for Kids имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом. Для украшения использованы светодиодные полосы.

Самая важная особенность - квадроцикл Cyberquad for Kids питается от электрической, литий-ионной батареи. Дальность хода - до 24 км. Максимальная скорость - 16 км/ч.

При настройке можно ввести ограничение на развиваемую скорость. Доступны три уровня: 8 км/ч, 16 км/ч и 8 км/ч при заднем ходе.

По данным Tesla, для полной зарядки требуется до 5 часов.

Tesla выпустила электрический детский квадроцикл Cyberquad for Kids




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