Компания Seagate представила два новых жестких дисков большой емкости с традиционной технологией магнитной записи (CMR). Ими стали модели Seagate Exos X20 и IronWolf Pro емкостью 20 Тбайт корпоративного класса.
Хотя они уступают твердотельным решениям для хранения, которые превосходят обычные жесткие диски за счет более высокой скорости доступа и времени отклика, на NAS-серверах и в NAS-решениях всех классов, в том числе для домашнего использования до сих пор предпочитают устанавливать накопители, предоставляющие значительно больше места для хранения.
Жесткие диски корпоративного класса Seagate Exos X20 отличаются высокой емкостью и способны предоставить максимальную эффективность при использовании в стойках. Они разработаны в расчете на применение в облачных системах хранения, обеспечивают необходимую производительность для гипермасштабируемых ЦОДов и горизонтально масштабируемых приложений.
Время задержки для моделей Seagate Exos X20 составляет 4,16 мс. Работа накопителя гарантирует стабильное время отклика и производительность за счет применения механизма расширенного кэширования. Благодаря этому, скорость передачи данных возрастает до 285 Мбайт/с. Важное значение для корпоративного применения имеют также технология Seagate Secure и показатель наработки на отказ, равный 2,5 млн ч.
Seagate Exos X20 подходят для установки в интеллектуальные системы хранения данных Seagate Exos CORVAULT, которые обеспечивают высокую плотность размещения данных. Корпус сервера имеет высоту 4U и вмещает 106 накопителей корпоративного класса Exos в пространстве всего 18 см. С установкой дисков Exos X20 емкость хранилища CORVAULT возрастает до 2,12 Пбайт.
Второй новинкой анонса стали жесткие диски Seagate IronWolf Pro емкостью 20 Тбайт. Они используют оптимизированную для NAS-систем технологию AgileArray, повышающую RAID-надежность и совместимость при высоких рабочих нагрузках. Благодаря встроенным датчикам вращательной вибрации, новые накопители IronWolf Pro гарантируют стабильную надежность и производительность NAS-систем.
Предел рабочих нагрузок для обеих моделей накопителей составляет 300 Тбайт/год. Новые жесткие диски поставляются с поддержкой системы контроля IronWolf Health Management, отвечающей за состояние накопителей.
Накопители Seagate Exos X20 емкостью 20 Тбайт будут продаваться по цене 67 219 руб., накопители IronWolf Pro емкостью 20 Тбайт немного дешевле - 56 400 руб.