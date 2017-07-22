Google собирается выпустить умные часы Pixel Watch - конкурента Apple Watch. По слухам, новая модель может появиться уже в 2022 году.
Слухи о том, что Google занимается разработкой собственной модели умных часах, появились еще в 2018 году. Позднее, в 2019 году, стало известно, что Google набирает в свою команду разработчиков. Им предстояло заниматься созданием носимых устройств. Однако пока не было слышно ничего об их достижениях.
Новые данные стали достоянием общественности, благодаря публикации в Insider. Издание сообщает, что Google работает над своими первыми умными часами. Компания разрабатывает их под кодовым обозначением Rohan. Созданием устройств нового типа занимается группа аппаратной разработки Google Pixel.
По слухам, новая модель умных часов Google Pixel будет не похожа на фитнес-трекеры Fitbit - бывшей американской корпорации, производителя популярных устройств потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья. Google приобрела Fitbit в 2019 году за 2,1 млрд долларов, и многие ждали результатов от этого поглощения.
Название новых умных часов Pixel Watch пока не подтверждено, но в материале Insider упоминается, что эти часы будет работать вместе с телефонами Pixel.
В публикации также сообщается, что умные часы Pixel Watch получат последнюю версию Wear OS с интеграцией под Fitbit. Эта версия ОС более известна под названием «Nightlight». Новые умные часы будут способны отслеживать состояние здоровья и помогать в занятиях фитнесом. Их оснастят круглым дисплеем без какой-либо физической рамки. Для часов будут предлагаться фирменные ремешки.
Сообщается, что для работы Pixel Watch потребуется ежедневная зарядка. Впрочем, это требование существует для большинства других моделей умных часов, работающих под управлением Wear OS.
Согласно публикации The Verge, умные часы окажутся дороже аналогичных разработок Fitbit. Их главным конкурентом называются Apple Watch.