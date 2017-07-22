РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google готовит умные часы Pixel Watch: конкурент Apple Watch уже на подходе

03 декабря 2021, 13:59




Google собирается выпустить умные часы Pixel Watch - конкурента Apple Watch. По слухам, новая модель может появиться уже в 2022 году.

Слухи о том, что Google занимается разработкой собственной модели умных часах, появились еще в 2018 году. Позднее, в 2019 году, стало известно, что Google набирает в свою команду разработчиков. Им предстояло заниматься созданием носимых устройств. Однако пока не было слышно ничего об их достижениях.

Google собирается выпустить умные часы Pixel Watch - конкурента Apple Watch


Новые данные стали достоянием общественности, благодаря публикации в Insider. Издание сообщает, что Google работает над своими первыми умными часами. Компания разрабатывает их под кодовым обозначением Rohan. Созданием устройств нового типа занимается группа аппаратной разработки Google Pixel.

По слухам, новая модель умных часов Google Pixel будет не похожа на фитнес-трекеры Fitbit - бывшей американской корпорации, производителя популярных устройств потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья. Google приобрела Fitbit в 2019 году за 2,1 млрд долларов, и многие ждали результатов от этого поглощения.

Название новых умных часов Pixel Watch пока не подтверждено, но в материале Insider упоминается, что эти часы будет работать вместе с телефонами Pixel.

В публикации также сообщается, что умные часы Pixel Watch получат последнюю версию Wear OS с интеграцией под Fitbit. Эта версия ОС более известна под названием «Nightlight». Новые умные часы будут способны отслеживать состояние здоровья и помогать в занятиях фитнесом. Их оснастят круглым дисплеем без какой-либо физической рамки. Для часов будут предлагаться фирменные ремешки.

Сообщается, что для работы Pixel Watch потребуется ежедневная зарядка. Впрочем, это требование существует для большинства других моделей умных часов, работающих под управлением Wear OS.

Согласно публикации The Verge, умные часы окажутся дороже аналогичных разработок Fitbit. Их главным конкурентом называются Apple Watch.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Tesla выпустила электрический детский квадроцикл Cyberquad for Kids
  • Xiaomi зарегистрировала товарный знак Xiaomi Pay
  • «Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости
  • Мин-Чи Куо: VR-гарнитура Apple получит два 4К-дисплея и мощный процессор
  • Huawei представила в России смарт-часы серии Watch GT 3 и часы для бегунов Watch GT Runner

    • следующая новость
    FTC оспаривает в суде сделку по покупке ARM компанией NVIDIA за 40 млрд долларов

    предыдущая новость
    Seagate Exos X20 и IronWolf Pro емкостью 20 Тбайт: накопители корпоративного класса для NAS

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Ноутбук греется во время игры: как решить проблему Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Ноутбук греется во время игры Лучший процессор для игр Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4 Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 декабря, 2021

    Gridspertise показала систему QEd - Quantum Edge для строительства умных энергосетей

    ViewSonic объявила победителей конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021

    Первый смартфон OPPO со складной конструкцией прошел сертификацию в Китае

    Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал больше миллиона баллов на AnTuTu

    FTC оспаривает в суде сделку по покупке ARM компанией NVIDIA за 40 млрд долларов

    Google готовит умные часы Pixel Watch: конкурент Apple Watch уже на подходе

    Seagate Exos X20 и IronWolf Pro емкостью 20 Тбайт: накопители корпоративного класса для NAS

    2 декабря, 2021

    Tesla выпустила электрический детский квадроцикл Cyberquad for Kids

    Microsoft Azure AI на базе ускорителей NVIDIA A100 показал рекордные результаты в тестах MLPerf

    Анонс платформы Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 для игровых устройств

    Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: изогнутый OLED-дисплей, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп

    В Индии взорвался очередной смартфон POCO

    1 декабря, 2021

    Amazon представила чипсеты Graviton3 на базе Arm и инстансы EC2 C7g на их основе

    Scythe объявила о выпуске термопасты Thermal Elixer G нового поколения

    Qualcomm и Google будут совместно разрабатывать ИИ-механизм Google Cloud Vertex AI NAS

    Motorola собирается выпустить смартфон с подэкранной камерой

    D-Link выпустила беспроводной маршрутизатор DIR-615/Z

    Полупрозрачные наушники AirPods и адаптер Apple 29W оказались инженерными прототипами

    Xiaomi зарегистрировала товарный знак Xiaomi Pay

    Анонс Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: 4-нм чипсет для флагманов следующего поколения

    ССЫЛКИ