Федеральная торговая комиссия (FTC) решила оспорить в суде приобретение NVIDIA компании ARM Limited за 40 млрд долларов. Соответствующая сделка была заключена в сентябре прошлого года и сейчас проходит предварительные этапы согласования. По планам, они должны быть завершены в течение 18 месяцев, т.е. до марта 2022 года.
Федеральная торговая комиссия является независимым агентством, работающим под эгидой Правительства США, которое призвано защищать права потребителей. Одно из направлений касается контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
В судебном иске FTC указывается, что предлагаемая вертикальная сделка даст одному из крупнейших на рынке производителей полупроводниковых готовых продуктов еще и контроль над технологиями вычислений и их аппаратной реализацией. В этой области имеется своя группа компаний со своей выработанной системой конкуренции над разработкой, связанной с созданием конкурирующих между собой микросхем.
Как утверждает FTC, осуществление сделки NVIDIA способна привести к тому, что после объединения компаний влияние NVIDIA возрастет сразу на двух смежных сегментах рынка. Это может привести к подавлению разработки конкурирующих технологий следующего поколения.
Кроме того, FTC добавила, что слияние может привести к тому, что NVIDIA получит возможность и, главное, будет иметь стимул к тому, чтобы использовать свою преимущество и появившийся контроль над развитием технологий с целью снижения конкуренции на рынке. Это, в конечном итоге, приведет к снижению качества выпускаемой продукции, сокращению инноваций, росту цен и сокращению выбора. Случившееся нанесет ущерб миллионам американцев (поскольку FTC выражает интересы именно американского рынка), которые попадут в ситуацию, когда компания NVIDIA начнет извлекать выгоду из продуктов на базе ARM.
Кроме того, в иске утверждается, что приобретение ARM нанесет ущерб конкуренции, поскольку предоставит NVIDIA доступ к конфиденциальной информации, касающейся существующей конкуренции среди лицензиатов ARM. Некоторые из них являются прямыми конкурентами NVIDIA. Это может привести к уменьшению у ARM для внедрения инноваций, которые, как будет считаться, способны стоять на пути бизнес-интересов NVIDIA.
Иск FTC направлен не только против NVIDIA, но и против нынешнего владельца ARM - инвестиционной группы SoftBank Group Corp. Начало судебного разбирательства намечено на 9 августа 2022 года.
Компания NVIDIA первоначально рассчитывала завершить покупку к марту 2021 года. Позднее срок сдвинулся на сентябрь 2021, а затем еще дальше. По слухам, за прошедшее время выросла и капитализация ARM. Сейчас многие аналитики оценивают ее уже не в 40, а в 80 млрд долларов.
В связи с подачей иска, директор Бюро конкуренции FTC Холли Ведова заявила, что таким действием организация постарается заблокировать крупнейшее в истории слияние среди компаний, занимающихся выпуском полупроводниковой продукции. FTC намерена не дать NVIDIA «задушить конвейер инноваций для технологий следующего поколения».
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