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Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал больше миллиона баллов на AnTuTu

03 декабря 2021, 16:32




3 декабря 2021 года войдет в историю бенчмарка AnTuTu тем, что именно в этот день пока не анонсированный флагманский смартфон Motorola Edge X30 на базе нового чипсета Snapdragon 8 Gen 1 преодолел отметку в один миллион баллов.

Пока эта информация не отражена в официальной таблице текущего рейтинга производительности AnTuTu. Но о преодолении планки в один миллион баллов сообщил китайский сайт Motorola, которая ныне принадлежит компании Lenovo. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, соответствующая информация о рекорде была также размещена в официальном аккаунте Motorola в китайской социальной сети микроблогов Weibo.

Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал 1,000,000 баллов на AnTuTu


Об этом также написал генеральный директор подразделения смартфонов Lenovo Чен Цзинь на своей странице. Чен Цзинь заявил, что улучшение производительности происходит в то время, когда идет процесс нарастания популярности технологий виртуальной реальности (VR), а мир движется в сторону строительства Метавселенной. Все это призвано продемонстрировать нарастающую потребность в вычислительной мощности смартфонов, которая скоро станет очевидной для их владельцев.

Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал 1,000,000 баллов на AnTuTu

Текущий рейтинг Antutu (03/12/2021)


Анонсированный на днях чипсет Snapdragon 8 Gen 1 отметился 20% ростом вычислительной производительности, 30% увеличением скорости обработки графики и ростом энергоэффективности на 25% по сравнению с предыдущей флагманской платформой Snapdragon 888.

AnTuTu буквально на днях опубликовал список самых производительных флагманских телефонов за ноябрь 2021 года. Примечательно то, что даже Qualcomm Snapdragon 888+ не смог перейти за 900 000 баллов.

Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал 1,000,000 баллов на AnTuTu

Итоговый рейтинг Antutu (ноябрь, 2021)


Но самое интересно то, что Motorola еще до официального анонса смартфона Edge X30 запустила среди пользователей Weibo конкурс, победители которого получат этот пока не выпущенный смартфон. Компания ежедневно дарит по 10 смартфонов Edge X30 до его официального анонса, который состоится 9 декабря. В общей сложности в рамках конкурса будет роздано 100 смартфонов Edge X30. Своей очереди ожидает еще 30 телефонов.

Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал 1,000,000 баллов на AnTuTu




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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