Появилась информация, что еще не выпущенный складной смартфон OPPO прошел сертификацию под индексом «PEUM00». Сертификация проводилась Министерством промышленности и информационных технологий Китая.
Эту информацию можно было бы отнести к недостоверному слуху, если бы ее ни подтвердил один известный в Китае специалист. Именно он заявил, что указанное устройство является ни чем иным, как первым складным смартфоном OPPO.
Ранее уже ходили слухи, что уже в декабре OPPO собирается выпустить собственный складной смартфон. Но до сих пор не было никаких подтверждений этой информации. Слухи о пройденной сертификации определенно указывают на то, что если речь действительно идет о складном устройстве, то можно ожидать его официального анонса в самом ближайшем будущем.
OPPO и ранее демонстрировала различные концептуальные варианты складного смартфона, которые могли находиться в ее разработке, на это указывали и ее патенты. Было понятно, что на протяжении нескольких лет компания работает над созданием складного устройства, и скоро оно должно быть готово для массового производства.
Ходила также информация о том, что первый складной телефон китайского бренда будет оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888+. Их место заняла платформа Snapdragon Gen 1. Впрочем, это не исключает вероятность того, что OPPO может выпустить складной смартфон и на базе прежнего флагманского чипсета.
Ожидается, что новый складной телефон получит название OPPO Find N. Он будет иметь складывающийся внутрь экран отличного качества с разрешение 2K при частоте обновления 120 Гц. Может быть использована технология LTPO, которая обеспечивает динамическую частоту обновления экрана от 1 Гц до 120 Гц. Этот выбор позволит добиться значительной экономии заряда батареи.
Но самое интересное - это слухи о возможном использовании кастомного ISP-процессора собственной разработки OPPO. По слухам, гаджет получит специально разработанный сенсор Sony IMX766 с разрешением 50 Мп.