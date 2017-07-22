Компания ViewSonic объявила десятку победителей второго ежегодного международного конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021 - известного фестиваля, где «зажигаются творческие идеи со всего мира».
«Мы убеждены, что искусство - это лучший способ раскрыть тонкие наблюдения за окружающим нас миром, а премия ColorPro предоставила авторам работ открытую платформу для демонстрации своих талантов», - заявил Оскар Лин, генеральный директор подразделения по производству мониторов компании ViewSonic.
В этом году ViewSonic пригласила вести конкурс самых известных представителей творческой индустрии: экспертов компаний Capture One, Shoot The Frame, Monogram Creative Console, Getty Images и iStock. Темой конкурса 2021 года стал слоган: «Новое приключение» (New Adventure). Она привлекла 6500 заявок из 41 страны мира.
Коллегия состояла из девяти судей. Они оценивали работы по сочетанию цветов, композиции и восприятию приключения. «Мы надеемся, что сила фотографий вдохновит людей на новые путешествия в их жизни», - заявил Оскар Лин.
Работы лауреатов представляли собой интерпретацию концепции «Нового приключения» с разных точек зрения. Эти фотографии запечатлели ощущение безмятежности посреди хаоса, путеводный свет в кромешной тьме и абсолютное мужество перед лицом неизвестности. Каждое произведение искусства выражало то, какие откровения приходят перед лицом неопределенности.
Обладатель первого приза - работа под названием «Кок-бору, или поло с мертвой козой» (Бельгия). Она изображает бесстрашную битву двух команд наездников за 60-килограммового быка.
«Кок-бору? или поло с мертвой козой» (Бельгия)
Обладатель второго приза - работа под названием «Цвета жизни» (Мьянма). Она показывает красочный контраст между красной палубой корабля и яростным Атлантическим океаном.
«Цвета жизни» (Мьянма)
Третье место заняла работа российского фотографа Александра Исакова «Дух Алтая» (Россия). На ней изображен молодой охотник со своим верным другом, отдыхающий в Алтайском крае, к югу от Телецкого озера.
«Дух Алтая» (Россия)
«В своей работе я уделяю большое внимание цвету и свету, поэтому не мог обойти стороной премию ColorPro 2021, которая достаточно сильна в плане подаваемых работ. Рад, что одна из отмеченных работ - моя», - прокомментировал фотограф Александр Исаков.
Компания ViewSonic покажет фотографии лауреатов и другие, присланные на конкурс работы, на выставках, которые будут проведены в Лондоне и Тайбэе.
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