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ViewSonic объявила победителей конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021

03 декабря 2021, 18:49




Компания ViewSonic объявила десятку победителей второго ежегодного международного конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021 - известного фестиваля, где «зажигаются творческие идеи со всего мира».

«Мы убеждены, что искусство - это лучший способ раскрыть тонкие наблюдения за окружающим нас миром, а премия ColorPro предоставила авторам работ открытую платформу для демонстрации своих талантов», - заявил Оскар Лин, генеральный директор подразделения по производству мониторов компании ViewSonic.

ColorPro Award 2021


В этом году ViewSonic пригласила вести конкурс самых известных представителей творческой индустрии: экспертов компаний Capture One, Shoot The Frame, Monogram Creative Console, Getty Images и iStock. Темой конкурса 2021 года стал слоган: «Новое приключение» (New Adventure). Она привлекла 6500 заявок из 41 страны мира.

Коллегия состояла из девяти судей. Они оценивали работы по сочетанию цветов, композиции и восприятию приключения. «Мы надеемся, что сила фотографий вдохновит людей на новые путешествия в их жизни», - заявил Оскар Лин.

Работы лауреатов представляли собой интерпретацию концепции «Нового приключения» с разных точек зрения. Эти фотографии запечатлели ощущение безмятежности посреди хаоса, путеводный свет в кромешной тьме и абсолютное мужество перед лицом неизвестности. Каждое произведение искусства выражало то, какие откровения приходят перед лицом неопределенности.

Обладатель первого приза - работа под названием «Кок-бору, или поло с мертвой козой» (Бельгия). Она изображает бесстрашную битву двух команд наездников за 60-килограммового быка.

ViewSonic объявила победителей конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021

«Кок-бору? или поло с мертвой козой» (Бельгия)


Обладатель второго приза - работа под названием «Цвета жизни» (Мьянма). Она показывает красочный контраст между красной палубой корабля и яростным Атлантическим океаном.

ViewSonic объявила победителей конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021

«Цвета жизни» (Мьянма)


Третье место заняла работа российского фотографа Александра Исакова «Дух Алтая» (Россия). На ней изображен молодой охотник со своим верным другом, отдыхающий в Алтайском крае, к югу от Телецкого озера.

ViewSonic объявила победителей конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021

«Дух Алтая» (Россия)


«В своей работе я уделяю большое внимание цвету и свету, поэтому не мог обойти стороной премию ColorPro 2021, которая достаточно сильна в плане подаваемых работ. Рад, что одна из отмеченных работ - моя», - прокомментировал фотограф Александр Исаков.

Компания ViewSonic покажет фотографии лауреатов и другие, присланные на конкурс работы, на выставках, которые будут проведены в Лондоне и Тайбэе.



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