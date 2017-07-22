Компания Gridspertise, входящая в группу Enel Group - транснациональную энергетическую компанию, представила программно-аппаратную систему QEd - Quantum Edge. Оно предназначено для реализации граничных вычислений при обновлении энергосетей по пути цифровизации и виртуализации их физических компонентов распределительных подстанций с созданием «цифровых двойников».
Решение QEd позволяет сократить затраты на монтаж, эксплуатацию и обслуживание распределительных подстанций энергосетей путем создания их виртуальных приложений, позволяющих выполнять дистанционное обновление и управление. Тем самым можно повысить надежность работы энергосети в целом.
Новое решение QEd дает возможность операторам распределительных сетей (DSO) выстраивать цифровые системы на технологии граничных вычислений. Это обеспечивает возможности реализации сквозного контроля, многоцелевого применения, интеллектуального управления. Такие системы помогают выстраивать умные энергосети для распределения энергии, соответствующие требованиям завтрашнего дня.
Новое решение было показано на выставке Enlit Europe 2021 в Милане. Европейская ассоциация операторов распределительных сетей (E.DSO) вручила компании Gridspertise награду Knowledge Sharing Merit Award в качестве признания ее вклада в цифровые инновации и формирование новой роли операторов DSO.
При разработке QEd принимались во внимание реальные потребности компаний, занимающихся эксплуатацией распределительных сетей. Благодаря принципу децентрализованных вычислений, система QEd - Quantum Edge обеспечивает высокий уровень универсальности. QEd позволяет запускать приложения для всех важных функций автоматизации сети: отслеживать состояния и рабочие показатели компонентов, добиваться минимизации потерь, осуществлять поиск мест повреждений, восстанавливать энергоснабжение.
Новая система может вести контроль в реальном времени, обеспечивает мониторинг качества энергоснабжения, помогает проводить регистрацию данных по управлению и многое другое. Имеется встроенный механизм ИИ для поддержки периферийных приложений, включая прогностическое техническое обслуживание под управлением ИИ, безопасность, наблюдение за работой и обеспечение сохранности.
Система QEd поддерживает большинство стандартов связи, включая 5G. В ней интегрированы защищенные, масштабируемые возможности решений IoT от Qualcomm Technologies.
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