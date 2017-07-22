Apple планирует полностью обновить свою линейку умных часов Apple Watch в 2022 году. Как заявил обозреватель Bloomberg Марк Гурман, в обновленной линейке значится даже модель Apple Watch SE, которую Apple обычно не обновляет по несколько лет. Появятся в ней и умные часы Apple Watch со сверхпрочным корпусом - они будут предназначены для спортсменов.
Гурман отмечает, что выпущенные в сентябре прошлого года Apple Watch SE относятся к умным часам среднего уровня. Apple Watch SE имеет тот же дизайн, что и Apple Watch Series 6, но лишены расширенных функций, таких как постоянно включенный дисплей, датчик уровня кислорода в крови и функция контроля ЭКГ.
Достоверность предположения об обновлении Apple Watch SE многие связывают с тем, что Apple не обновляла модели SE в 2021 году. Очевидно, что вероятность обновления в 2022 году достаточно высока.
В то же время Гурман не назвал ни одной новой функции следующего поколения Apple Watch SE. Он только предположил, что часы получат обновленный дизайн и обзаведутся функциями для охраны здоровья - ранее они встречались только у моделей более высокого класса. Это вполне очевидное предположение.
Вторая модель умных часов, на которые обратил внимание Гурман - совершенно новые умные часы Apple Watch для спортсменов. Ранее Bloomberg уже сообщал, что Apple рассматривала возможность выпуска более прочной версии Apple Watch. Со слов Гурмана, новинка получит «усиленный» корпус, более устойчивый к царапинам, образованию вмятин, падениям и многому другому.
В связи с этим, многие эксперты вспомнили, что перед прошлым анонсом Apple Watch Series 7 ходили упорные слухи, что корпус новой брендованной модели умных часов Apple будет иметь плоские края и более брутальный вид. Однако эти слухи не оправдались. Выпущенная модель Apple Watch Series 7 сохранила изогнутую форму и плавность очертаний. Теперь эксперты склоны предположить, что ранее речь шла о разработке «прочной» модели Apple Watch для спортсменов. Впрочем, это тоже только догадки.
Известно, что в настоящее время Apple активно сотрудничает с Nike по выпуску специальных моделей Apple Watch Series 7 и Apple Watch SE. Ожидается, что новые часы будут отличаться уникальным циферблатом и специальными ремешками.