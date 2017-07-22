На 9 декабря намечен выпуск Moto Edge X30, который может стать первым в мире смартфоном, оснащенным новым флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Это позволит, как минимум, оценить новый чипсет в деле на массовой серии и узнать, действительно ли он обладает такой феноменальной производительностью, как ожидают эксперты.
Модель Moto Edge X30 будет интересна и рядом других функций. Теперь этот бренд принадлежит Lenovo, которая собирается развивать его как лидера продаж. А поскольку модель Moto Edge X30 будет относиться к флагманской серии, то все характеристики тоже интересны.
Согласно информации, размещенной на уже появившихся постерах, Moto Edge X30 будет украшать 60-мегапиксельная селфи-камера. По своему разрешению она превзойдет даже основную 50-Мп камеру телефона.
Необъяснимый парадокс - основная камера слабее камеры для селфи? Вовсе нет. Секрет в том, что новая модель будет иметь на задней стороне не одну, а две камеры с разрешением 50 Мп каждая. Вместе с таким мощным блоком камер окажется установлен небольшой датчик на 2 Мп для макросъемки.
Moto Edge X30 будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он получит поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Lenovo также подтвердила, что экран Moto X30 обеспечит 10-битную глубину цвета, поддержку HDR10+ и частоту обновления 144 Гц.
Селфи-камера разместится в круглой выемке на фронтальной поверхности. В дизайне ожидается также две полированные планки обводов, сверху и снизу.
По данным, введенным при сертификации TENAA, Moto Edge X30 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+. Объем ОЗУ - 6 / 8 / 12 / 16 Гбайт, объем основной памяти - 64 / 128 / 256 / 512 Гбайт.
Смартфон будет поставляется с предустановленной ОС Android 11 или 12 на базе My UX 3.0.