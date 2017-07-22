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Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России

06 декабря 2021, 13:45




Компания Huawei представила в России роутер Huawei WiFi AX2 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, частотного диапазона 5 ГГц и технологии быстрого переключения между диапазонами True Dual-band.

Роутер относится к бытовым устройствам нового поколения. Соответствие стандарту Wi-Fi 6 обеспечивает ему максимальную (теоретическую) скорость передачи данных в двухдиапазонном режиме до 1500 Мбит/с. Новая технология True Dual-band позволяет устройствам, осуществляющим связь, проводить анализ качества сигнала и автоматически переключаться между частотами 5 ГГц и 2,4 ГГц.

Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России


Диапазон 5 ГГц наиболее активно используется во время игр или просмотра онлайн-видео, поскольку обеспечивает высокую скорость передачи данных. С другой стороны, более старый диапазон частот 2,4 ГГц гарантирует повышенную надежность при подключении. Благодаря технологии True Dual-band переключение происходит плавно и не требует прерывания открытых сессий.

Huawei WiFi AX2 поддерживает технологию HarmonyOS Mesh+, позволяющую выстраивать многоуровневую сеть из нескольких роутеров. Например, при покрытии одним роутером до 90 м2 площади можно расширить зону покрытия до 160 м2 путем установки второго роутера Huawei WiFi AX2.

Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России


Предусмотрено семь вариантов выбора алгоритма роуминга, включая 802.11k и 802.11v, которые реализованы за счет технологии Super Seamless Roaming, входящей в состав HarmonyOS Mesh+. Она позволяет оптимизировать связь между точками доступа. Скорость переключения составляет 50 мс.

Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России


HUAWEI WiFi AX2 оснащен интеллектуальными функциями управления домашними беспроводными сетями. Инструменты, входящие в приложение Huawei AI Life, позволяют осуществлять умную диагностику, визуализировать покрытие сигнала Wi-Fi, обнаруживать и устранять возникающие с беспроводной сетью проблемы, управлять подключением устройств.

Для защиты от рисков кибератак Huawei WiFi AX2 поддерживает технологию Huawei HomeSec, которая обеспечивает многоуровневую защиту домашних сетей. Она помогает сохранить конфиденциальность личной информации и гарантирует доступ в интернет только пользователям с соответствующими правами.

Huawei WiFi AX2 оснащен тремя адаптивными портами Gigabit Ethernet с поддержкой функции автоопределения WAN/LAN.

Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России


Huawei WiFi AX2 будет доступен по рекомендованной розничной цене 3 690 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula. Zyxel NWA50AX - это компактная точка доступа с простым и удобным администрированием через Zyxel Nebula, отлично реализующая весь потенциал Wi-Fi 6. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula".

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