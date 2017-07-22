По слухам, первая гарнитура дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) от Apple окажется предназначена в первую очередь для игр, мультимедиа и социального общения, заявил Марк Гурман из Bloomberg.
Обозреватель хорошо известен на рынке своими точными прогнозами. Они выстраиваются на тесных кулуарных контактах с представителями отрасли. Гурман еженедельно публикует в Bloomberg информационные обзоры под названием Power On, в которых дает общую оценку развития технологических продуктов. Большое внимание в этих бюллетенях обычно посвящается Apple.
Буквально неделю назад о перспективах гарнитуры Apple также высказывался известный аналитик Мин-Чи Куо. Он заявил, что в отдаленном будущем Apple собирается позиционировать свою гарнитуру в качестве альтернативы iPhone. С его слов, переход со смартфона на AR/VR-гарнитуру произойдет через 10 лет.
Последнее заявление Гурмана указывает на то, что гарнитура в своем первом поколении не будет представлять собой замену настольной системы (Mac), телефона (iPhone) или планшета (iPad). Устройство получит уникальный форм-фактор, отличный от других продуктов на рынке.
В то же время, Гурман указал направления, по которым будет идти насыщение технологий: игры, мультимедиа и социальное общение. При этом главным направлением он назвал игры. На это указывает мощное аппаратное оснащение гарнитуры: несколько процессоров, вентилятор, дисплеи с высоким разрешением и магазин приложений.
Со слов Гурмана, будущая гарнитура Apple рассматривается как идеальное устройство для разработчиков игр. Оно самодостаточно, имеет все необходимые средства для управления и поддерживает собственную экосистему.
Второе направление - это потребление контента мультимедиа. Гурман считает, что это направление приведет к расширению партнерских связей с разработчиками контента. Apple, якобы, готова предоставить им новые возможности виртуальной реальности (VR).
Наконец, третье направление - это удобный инструмент для коммуникаций. В связи с этим Гурман ожидает развития рынка унифицированных персонажей Animoji и виртуальных возможностей общения через VR FaceTime.
По слухам, новая гарнитура будет отличаться легкостью. Внутри нее установят два процессора, два microLED дисплея 4K, 15 оптических датчиков, систему отслеживания положения глаз и средства подключения к Wi-Fi 6E.
В портфеле Apple уже имеется несколько патентов, связанных с развитием программного обеспечения. Ожидается появление режима «прозрачного AR», который позволит накладывать искусственные картинки поверх реального изображения окружающей местности.
По мнению аналитиков Morgan Stanley, разработка гарнитуры Apple уже «приближается к запуску», Куо считает, что массовое производство AR/VR-устройств начнется во втором квартале 2022 года, а вся экосистема будет запущена в IV квартале 2022 года.