Компания Acer выпустила для российского рынка игровой монитор Nitro XV272M с фирменной технологий защиты зрения VisionCare 1.0.
Дизайн Acer Nitro XV272M отличается минимализмом. Его стиль унаследован из базовой линейки мониторов этой серии. Экран имеет безрамочную конструкцию по трем сторонам. Подставка отличается компактностью и занимает мало места на столе. Поддерживается изменение угла наклона от 5° до 25°, имеется регулировка высоты, поворот в горизонтальной плоскости на 360° и портретный режим.
Монитор имеет 27 дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 пикселей. Частота обновления составляет до 165 Гц, время отклика - до 1 мс. Дисплей обладает широкими углами обзора, высокой яркостью 400 нит и поддерживает технологию Acer ComfyView, которая устраняет блики, позволяя устанавливать его в любом месте.
На данную модель получен сертификат VESA DisplayHDR 400, отражающий ее качество. Цветовой охват соответствует пространству sRGB на 99%. Поддержка технологии Black Boost позволяет настроить затемнение. Завершает картину технология FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления экрана. Благодаря этому, удается устранять разрывы кадра и артефакты в динамичных сценах при резкой смене ракурса.
Для подключения доступны два порта HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a. Монитор можно использовать одновременно с несколькими устройствами. Имеется несколько портов USB 3.0 и выход на наушники.
Настройка монитора осуществляется при помощи кнопок и пятипозиционного джойстика в нижней части. Для настройки можно также использовать утилиту Acer Display Widget.
Acer Nitro XV272M будет продаваться по рекомендованной розничной цене от 26 990 руб.
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