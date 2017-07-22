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Анонс Acer Nitro XV272M в России: игровой монитор с заботой о глазах

06 декабря 2021, 16:17




Компания Acer выпустила для российского рынка игровой монитор Nitro XV272M с фирменной технологий защиты зрения VisionCare 1.0.

Дизайн Acer Nitro XV272M отличается минимализмом. Его стиль унаследован из базовой линейки мониторов этой серии. Экран имеет безрамочную конструкцию по трем сторонам. Подставка отличается компактностью и занимает мало места на столе. Поддерживается изменение угла наклона от 5° до 25°, имеется регулировка высоты, поворот в горизонтальной плоскости на 360° и портретный режим.

Анонс игрового монитора Nitro XV272M в России: компактность, минимализм, качество


Монитор имеет 27 дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 пикселей. Частота обновления составляет до 165 Гц, время отклика - до 1 мс. Дисплей обладает широкими углами обзора, высокой яркостью 400 нит и поддерживает технологию Acer ComfyView, которая устраняет блики, позволяя устанавливать его в любом месте.

На данную модель получен сертификат VESA DisplayHDR 400, отражающий ее качество. Цветовой охват соответствует пространству sRGB на 99%. Поддержка технологии Black Boost позволяет настроить затемнение. Завершает картину технология FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления экрана. Благодаря этому, удается устранять разрывы кадра и артефакты в динамичных сценах при резкой смене ракурса.

Анонс игрового монитора Nitro XV272M в России: компактность, минимализм, качество


Для подключения доступны два порта HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a. Монитор можно использовать одновременно с несколькими устройствами. Имеется несколько портов USB 3.0 и выход на наушники.

Настройка монитора осуществляется при помощи кнопок и пятипозиционного джойстика в нижней части. Для настройки можно также использовать утилиту Acer Display Widget.

Анонс игрового монитора Nitro XV272M в России: компактность, минимализм, качество


Acer Nitro XV272M будет продаваться по рекомендованной розничной цене от 26 990 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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