РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»

06 декабря 2021, 21:47




Компания Сбер выпустила умную медиаколонку SberBox Time, которая отличается множеством разных применений, в том числе как ТВ-приставка и часы с музыкальным будильником.

Приставка SberBox Time выглядит как настольные часы. Круглый экран, два динамика мощностью 15 Вт, набор микрофонов и порт HDMI для подключения к монитору или телевизору - такой комплект приставки. Дизайн выглядит футуристичным.

Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»


Управление осуществляется голосом через виртуальных ассистентов «Салют». С помощью голосовых команд можно управлять устройствами умного дома Sber через данных девайс. Когда нет необходимости в управлении, микрофоны можно отключить.

На корпусе имеются также физические кнопки управления, в том числе клавиши отключения микрофонов и громкости.

Медиаколонка можно применяться и по прямому назначению как классическая медиаприставка. В таком видео она подойдет для прослушивания музыки с подключением через Bluetooth. Звук можно передавать в Bluetooth-наушники или на внешнюю Bluetooth-аудиосистему. При желании к колонке можно подключить внешние динамики через порт USB-C с поддержкой AUX.

Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»


Если приставку SberBox Time подключить к телевизору с помощью HDMI-кабеля, то она будет работать как полноценный ТВ-медиацентр. SberBox Time способен воспроизводить контент с качеством до 4К. Он может запускать популярные сервисы, такие как YouTube и онлайн-кинотеатр Okko. Приставка также может служить портом для доступа к различным телеканалам и сервису для геймеров SberPlay.

В оригинальной комплектации новый гаджет SberBox Time представлен в черном и белом цветах. В дальнейшем цветовая гамма может быть расширена.

Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»


Умная приставка SberBox Time продается по цене 7990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC".

Читайте также:

  • Полупрозрачные наушники AirPods и адаптер Apple 29W оказались инженерными прототипами
  • Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом
  • Redmi анонсировала беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек
  • У Ким Кардашьян обнаружили наушники Beats Fit Pro до их официального выпуска
  • Apple выпустила третье поколение AirPods

    • предыдущая новость
    Анонс Acer Nitro XV272M в России: игровой монитор с заботой о глазах

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры: как решить проблему Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры Лучший процессор для игр Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 декабря, 2021

    Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»

    Анонс Acer Nitro XV272M в России: игровой монитор с заботой о глазах

    Первая AR/VR-гарнитура Apple будет ориентирована на игры, медиа и общение

    Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России

    Moto Edge X30 станет первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1

    Линейка умных часов Apple Watch полностью обновится в 2022 году

    3 декабря, 2021

    Gridspertise показала систему QEd - Quantum Edge для строительства умных энергосетей

    ViewSonic объявила победителей конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021

    Первый смартфон OPPO со складной конструкцией прошел сертификацию в Китае

    Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал больше миллиона баллов на AnTuTu

    FTC оспаривает в суде сделку по покупке ARM компанией NVIDIA за 40 млрд долларов

    Google готовит умные часы Pixel Watch: конкурент Apple Watch уже на подходе

    Seagate Exos X20 и IronWolf Pro емкостью 20 Тбайт: накопители корпоративного класса для NAS

    2 декабря, 2021

    Tesla выпустила электрический детский квадроцикл Cyberquad for Kids

    Microsoft Azure AI на базе ускорителей NVIDIA A100 показал рекордные результаты в тестах MLPerf

    Анонс платформы Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 для игровых устройств

    Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: изогнутый OLED-дисплей, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп

    В Индии взорвался очередной смартфон POCO

    1 декабря, 2021

    Amazon представила чипсеты Graviton3 на базе Arm и инстансы EC2 C7g на их основе

    Scythe объявила о выпуске термопасты Thermal Elixer G нового поколения

    ССЫЛКИ