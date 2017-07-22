Компания Сбер выпустила умную медиаколонку SberBox Time, которая отличается множеством разных применений, в том числе как ТВ-приставка и часы с музыкальным будильником.
Приставка SberBox Time выглядит как настольные часы. Круглый экран, два динамика мощностью 15 Вт, набор микрофонов и порт HDMI для подключения к монитору или телевизору - такой комплект приставки. Дизайн выглядит футуристичным.
Управление осуществляется голосом через виртуальных ассистентов «Салют». С помощью голосовых команд можно управлять устройствами умного дома Sber через данных девайс. Когда нет необходимости в управлении, микрофоны можно отключить.
На корпусе имеются также физические кнопки управления, в том числе клавиши отключения микрофонов и громкости.
Медиаколонка можно применяться и по прямому назначению как классическая медиаприставка. В таком видео она подойдет для прослушивания музыки с подключением через Bluetooth. Звук можно передавать в Bluetooth-наушники или на внешнюю Bluetooth-аудиосистему. При желании к колонке можно подключить внешние динамики через порт USB-C с поддержкой AUX.
Если приставку SberBox Time подключить к телевизору с помощью HDMI-кабеля, то она будет работать как полноценный ТВ-медиацентр. SberBox Time способен воспроизводить контент с качеством до 4К. Он может запускать популярные сервисы, такие как YouTube и онлайн-кинотеатр Okko. Приставка также может служить портом для доступа к различным телеканалам и сервису для геймеров SberPlay.
В оригинальной комплектации новый гаджет SberBox Time представлен в черном и белом цветах. В дальнейшем цветовая гамма может быть расширена.
Умная приставка SberBox Time продается по цене 7990 рублей.