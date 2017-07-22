Компания AOC представила флагманский 43-дюймовый монитор G4309VX/D с VA-панелью разрешением 4K. Монитор имеет выдающуюся контрастность 4000:1 и сертифицирован по высокому стандарту VESA DisplayHDR 1000.
В режиме стандартного динамического диапазона (SDR) он демонстрирует яркость 720 нит. В режиме «высокого динамического диапазона» (HDR) максимальная яркость может достигать 1100 нит, при этом монитор обеспечивает сохранение деталей как в самых светлых, так и в самых темных участках изображения.
Высокое качество изображения объясняется применением технологии квантовых точек, 100% поддержкой цветовой гаммы sRGB и 95% охватом DCI-P3.
Для геймеров будет важно, что монитор имеет два порта HDMI 2.1 и поддерживает частоту обновления до 144 Гц при разрешении 4K. Монитор не проходил сертификацию для игровых консолей, но при таких размерах и уровне качества он должен быть интересен ПК-геймерам.
Помимо варианта подключения HDMI 2.1, имеются также два разъема DisplayPort 1.4, поддерживающих сжатие Display Stream Compression (DSC), и четыре порта USB 3.2. Не забыт и разъем для наушников.
Монитор имеет встроенные двойные динамики мощностью 7 Вт и поддерживает технологии «Картинка в картинке» и «Картинка за картинкой».
Информации о стоимости AOC G4309VX/D пока нет.
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