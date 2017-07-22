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Анонс AOC G4309VX/D: премиальный геймерский 4K-монитор с HDMI 2.1

07 декабря 2021, 08:16




Компания AOC представила флагманский 43-дюймовый монитор G4309VX/D с VA-панелью разрешением 4K. Монитор имеет выдающуюся контрастность 4000:1 и сертифицирован по высокому стандарту VESA DisplayHDR 1000.

В режиме стандартного динамического диапазона (SDR) он демонстрирует яркость 720 нит. В режиме «высокого динамического диапазона» (HDR) максимальная яркость может достигать 1100 нит, при этом монитор обеспечивает сохранение деталей как в самых светлых, так и в самых темных участках изображения.

AOC анонсировала премиальный геймерский монитор G4309VX/D 4K с HDMI 2.1


Высокое качество изображения объясняется применением технологии квантовых точек, 100% поддержкой цветовой гаммы sRGB и 95% охватом DCI-P3.

Для геймеров будет важно, что монитор имеет два порта HDMI 2.1 и поддерживает частоту обновления до 144 Гц при разрешении 4K. Монитор не проходил сертификацию для игровых консолей, но при таких размерах и уровне качества он должен быть интересен ПК-геймерам.

AOC анонсировала премиальный геймерский монитор G4309VX/D 4K с HDMI 2.1


Помимо варианта подключения HDMI 2.1, имеются также два разъема DisplayPort 1.4, поддерживающих сжатие Display Stream Compression (DSC), и четыре порта USB 3.2. Не забыт и разъем для наушников.

Монитор имеет встроенные двойные динамики мощностью 7 Вт и поддерживает технологии «Картинка в картинке» и «Картинка за картинкой».

AOC анонсировала премиальный геймерский монитор G4309VX/D 4K с HDMI 2.1


Информации о стоимости AOC G4309VX/D пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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