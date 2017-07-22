Компания Valve объявила о завершении разработки прототипа (Design Validation, DV) упаковки для готовящегося к выпуску портативного игровой консоли Steam Deck. Окончательная модель упаковки впитала в себя улучшения, собранные на базе предыдущих сборок EV2.
Новая редакция розничной упаковки консоли представляет собой простую картонную коробку. В ее комплект входит футляр для будущего игрового гаджета и блок питания для конкретного региона поставки. Сам гаджет Steam Deck помещается внутри футляра для переноски и к нему прилагается инструкция.
Портативный футляр предназначен как для базовых моделей Steam Deck, оснащенных 64 Гбайт постоянной памяти, так и для более дорогих Steam Deck с 256 Гбайт памяти.
Производитель показал также топовую модель консоли с 512 Гбайт встроенной постоянной памяти в том же футляре, но пока нет полной уверенности, что для старшей версии будет применяться тот же дизайн упаковки.
Игровая консоль Valve Steam Deck будет оснащена процессором AMD Zen 2 со встроенной графикой RDNA 2.
К сожалению, в начале ноября производитель объявил, что выпуск Steam Deck отложен на два месяца из-за дефицита компонентов устройства - они не были доставлены вовремя на предприятия производителя. Основываясь на обновлённых сроках производства, отправка первых устройств Steam Deck была перенесена на февраль 2022 года. При этом порядок пользователей в очереди бронирования не изменился.
В настоящее время игровая консоль доступна для предварительного заказа по цене 399 долларов за базовую модель с 64 Гбайт памяти.
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