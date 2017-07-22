Майнеры раскупили на корню весь тираж видеокарты GeForce RTX 2060 12 Гбайт, выпущенной сегодня, 7 декабря, рядом партнеров NVIDIA. Новая видеокарта рассматривалась вендором как долгожданный подарок для рынка. Ожидалось, что с его помощью удастся восстановить спокойствие на рынке, особенно в среднем сегменте, к которому относятся производительные видеокарты по умеренной цене.
Но случилось все наоборот. Как сообщает издание Videocardz, несмотря на официальный запуск, новую видеокарту невозможно найти в продаже. Большинство вендоров сообщают, что продукта нет на складе. При его стартовой цене 600 евро, многие предвещают, что она может легко подняться до 700 евро.
Цены на NVIDIA RTX 2060 12 Гбайт. Источник: @momomo_us, @davideneco25320
Новая видеокарта оснащена графическим процессором TU106-300, имеющим 2176 ядер CUDA. Для работы используется видеопамять GDDR6 12 Гбайт с тактовой частотой 14 Гбит/с.
Отмечается, что NVIDIA рекомендовала партнерам не передавать предоставленные инженерные образцы, чтобы те не могли просочиться в прессу. По оценкам NVIDIA, это позволило бы избежать ажиотажа вокруг новинок, позволив геймерам приобрести долгожданные видеокарты.
Но все случилось ровно наоборот. Издание PCMarket из Гонконга сумело раздобыть видеокарту ZOTAC RTX 2060 12GB Twin Edge и опубликовать ее тесты. По снимкам ни у кого не вызывает сомнений, что в распоряжении журналистов оказался инженерный образец.
Опубликованный обзор сразу показал ряд интересных результатов. Как оказалось, новая видеокарта отлично показала себя не только в играх, но и для майнинга. Более того, она превзошла видеокарту RTX 3060, причем по всем основным показателям: производительность, потребляемая мощность, энергоэффективность.
Характеристики ZOTAC RTX 2060 12GB на операциях майнинга. Источник: PCMARKET
В результате, делает вывод Videocardz, выпуск RTX 2060 12GB стал определенно одним из наиболее спорных. NVIDIA даже не опубликовала ни одного сообщения в своем блоге об этой новой видеокарте. При этом про карту уже прознали местные мАйнеры, которые скупили видеокарты еще до того, как они попали на прилавок.
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