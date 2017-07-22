РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Infinix выпустила бюджетный смартфон Smart 6

07 декабря 2021, 22:48




Международная компания Infinix объявила о начале продаж в России своего первого смартфона из новой линейки Smart начального уровня - Smart 6. Его главные привлекательные особенности - стандартные размеры и низкая цена. Это делает телефон похожим на добротные модели среднего класса. Благодаря достаточной производительности, его можно использовать для большинства повседневных задач.

Главная привлекательная особенность - цена. Она составляет всего 8490 руб. Смартфон доступен в ключевых ритейл-сетях, таких как DNS, RBT и другие.

Infinix поставила первые смартфоны бюджетной линейки Smart 6 сразу в Россию


Infinix Smart 6 обладает крупным 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру с разрешением 5 Мп. Несмотря на бюджетный уклон, камера поддерживает функцию бьютификации. Разрешение экрана - 1600х720 пикселей, его плотность - 266 PPI.

Infinix поставила первые смартфоны бюджетной линейки Smart 6 сразу в Россию


Секрет невысокой цены - чипсет UNISOC SC9863A. Несмотря на невысокую цену, платформа несет восемь ядер, что достаточно для различных прикладных нагрузок. Но памяти совсем немного: 2 Гбайта оперативной и 32 Гбайта встроенной основной памяти. Операционная система - Android 11.

Inifinix Smart 6 подойдет тем, кто ищет надежный и недорогой смартфон для базовых задач, таких как звонки, общение в мессенджерах, простой серфинг в интернете и просмотр видеороликов в Youtube.

Блок камер состоит из основного объектива с разрешением 8 Мп. Помимо него, есть вспомогательный модуль, который участвует в работе ИИ-алгоритмов. Для съемки в условиях плохой освещенности имеется светодиодная вспышка. Доступна даже видеосъемка с разрешением 1080p/30fps.

Смартфон поддерживает соединение 4G. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, его достаточно для двух дней работы в обычном режиме без подзарядки и до 87 часов (3,5 дня) прослушивания музыки. Мощность зарядки - 10 Вт.

Для обеспечения безопасности данных в смартфоне используются сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки по лицу.

Infinix поставила первые смартфоны бюджетной линейки Smart 6 сразу в Россию


Из необычных особенностей Smart 6 можно отметить специальное покрытие корпуса с защитой от вирусов и бактерий. Эффект достигается за счет трехслойного напыления состава с ионами серебра.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Moto Edge X30 станет первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1
  • Первый смартфон OPPO со складной конструкцией прошел сертификацию в Китае
  • Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал больше миллиона баллов на AnTuTu
  • Анонс HONOR 60 и HONOR 60 Pro: изогнутый OLED-дисплей, Snapdragon 778G Plus и основная камера на 108 Мп
  • В Индии взорвался очередной смартфон POCO

    • следующая новость
    Анонс двух крупнейших в мире ИИ-датасетов естественного языка People's Speech и MSWC

    предыдущая новость
    Майнеры раскупили тираж видеокарты GeForce RTX 2060 12 Гбайт до их поставки в магазины

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры: как решить проблему Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры Лучший процессор для игр Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 декабря, 2021

    Анонс двух крупнейших в мире ИИ-датасетов естественного языка People's Speech и MSWC

    Infinix выпустила бюджетный смартфон Smart 6

    Майнеры раскупили тираж видеокарты GeForce RTX 2060 12 Гбайт до их поставки в магазины

    Valve показала упаковку и футляр для игровой консоли Steam Deck

    Анонс AOC G4309VX/D: премиальный геймерский 4K-монитор с HDMI 2.1

    6 декабря, 2021

    Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»

    Анонс Acer Nitro XV272M в России: игровой монитор с заботой о глазах

    Первая AR/VR-гарнитура Apple будет ориентирована на игры, медиа и общение

    Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России

    Moto Edge X30 станет первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1

    Линейка умных часов Apple Watch полностью обновится в 2022 году

    3 декабря, 2021

    Gridspertise показала систему QEd - Quantum Edge для строительства умных энергосетей

    ViewSonic объявила победителей конкурса профессиональной фотографии ColorPro Award 2021

    Первый смартфон OPPO со складной конструкцией прошел сертификацию в Китае

    Motorola Edge X30 на базе Snapdragon 8 Gen 1 первым в мире набрал больше миллиона баллов на AnTuTu

    FTC оспаривает в суде сделку по покупке ARM компанией NVIDIA за 40 млрд долларов

    Google готовит умные часы Pixel Watch: конкурент Apple Watch уже на подходе

    Seagate Exos X20 и IronWolf Pro емкостью 20 Тбайт: накопители корпоративного класса для NAS

    2 декабря, 2021

    Tesla выпустила электрический детский квадроцикл Cyberquad for Kids

    Microsoft Azure AI на базе ускорителей NVIDIA A100 показал рекордные результаты в тестах MLPerf

    ССЫЛКИ