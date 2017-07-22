Международная компания Infinix объявила о начале продаж в России своего первого смартфона из новой линейки Smart начального уровня - Smart 6. Его главные привлекательные особенности - стандартные размеры и низкая цена. Это делает телефон похожим на добротные модели среднего класса. Благодаря достаточной производительности, его можно использовать для большинства повседневных задач.
Главная привлекательная особенность - цена. Она составляет всего 8490 руб. Смартфон доступен в ключевых ритейл-сетях, таких как DNS, RBT и другие.
Infinix Smart 6 обладает крупным 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру с разрешением 5 Мп. Несмотря на бюджетный уклон, камера поддерживает функцию бьютификации. Разрешение экрана - 1600х720 пикселей, его плотность - 266 PPI.
Секрет невысокой цены - чипсет UNISOC SC9863A. Несмотря на невысокую цену, платформа несет восемь ядер, что достаточно для различных прикладных нагрузок. Но памяти совсем немного: 2 Гбайта оперативной и 32 Гбайта встроенной основной памяти. Операционная система - Android 11.
Inifinix Smart 6 подойдет тем, кто ищет надежный и недорогой смартфон для базовых задач, таких как звонки, общение в мессенджерах, простой серфинг в интернете и просмотр видеороликов в Youtube.
Блок камер состоит из основного объектива с разрешением 8 Мп. Помимо него, есть вспомогательный модуль, который участвует в работе ИИ-алгоритмов. Для съемки в условиях плохой освещенности имеется светодиодная вспышка. Доступна даже видеосъемка с разрешением 1080p/30fps.
Смартфон поддерживает соединение 4G. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, его достаточно для двух дней работы в обычном режиме без подзарядки и до 87 часов (3,5 дня) прослушивания музыки. Мощность зарядки - 10 Вт.
Для обеспечения безопасности данных в смартфоне используются сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки по лицу.
Из необычных особенностей Smart 6 можно отметить специальное покрытие корпуса с защитой от вирусов и бактерий. Эффект достигается за счет трехслойного напыления состава с ионами серебра.