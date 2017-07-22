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DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения

08 декабря 2021, 11:27




Компания DeepCool выпустила линейку блоков питания серии PQ-M. Это оборудование относится к новому поколению и предназначено в первую очередь для энтузиастов - сборщиков настольных систем. Наличие сертификата 80 PLUS Gold свидетельствует о высокой энергоэффективности устройств, их соответствию высоким стандартам качества.

DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения


В новую серию PQ-M вошли блоки питания мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Это модели PQ650M, PQ750M, PQ850M и PQ1000M соответственно.

DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения


Блоки серии DeepCool PQ-M обладают высокой энергоэффективностью; при типичных нагрузках системы она доходит до 90%. В элементной базе использованы японские электролитические конденсаторы, который славятся безупречным качеством, попутно обеспечивая снижение общих тепловых потерь и эксплуатационного шума.

Блоки питания укомплектованы кабелями с модульной системой подключения. Это позволяет применять только необходимые провода, упрощая монтаж.

DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения


Система охлаждения использует 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Он обеспечивает отсутствие шумов при работе, оснащён интеллектуальным управлением и дополнительным гибридным режимом.

Бесшумность гарантирована за счет адаптивного выбора скорости вращения вентилятора. Таким образом удается добиться баланса между эффективностью охлаждения и бесшумной работой.

DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения


Доступен гибридный режим работы вентилятора в случае низких нагрузок. Для установки минимальной скорости вращения имеется специальная кнопка управления.

Блоки питания серии DeepCool PQ-M оснащены всеми необходимыми технологиями защиты; на них распространяется 10-летняя гарантия.

DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения


Цены:

  • DeepCool PQ1000M - 13999 руб.
  • DeepCool PQ850M - 11199 руб.
  • DeepCool PQ750M - 9699 руб.
  • DeepCool PQ650M - 8999 руб.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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