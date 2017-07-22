В сети появились первые результаты тестов новой мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 1. Она была представлена компанией Qualcomm на саммите Snapdragon Tech Summit 2021.
Новый чипсет оснащен одним процессорным ядром Arm Cortex-X2 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, тремя ядрами на базе A710 с тактовой частотой до 2,50 ГГц и четырьмя ядрами A510 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Платформа изготавливается по 4-нм техпроцессу Samsung.
Процессоры Kryo на базе новейшей архитектуры ARM-V9 обещают повышение производительности на 20% и улучшение энергоэффективности на 30% по сравнению со Snapdragon 888. Графический процессор Adreno следующего поколения обещает дать 30-процентный прирост производительности и 25% экономии энергии по сравнению с Adreno 660.
По данным компании, переход на новый чипсет позволил в два раза увеличить производительность тензорного ускорителя Qualcomm AI Engine 7-го поколения благодаря появлению нового процессора Qualcomm Hexagon. В два раза вырос также объем поддерживаемой памяти.
В эталонных тестах участвовал неназванный смартфон, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 3200 МГц и 512 Гбайт основной памяти UFS 3.1.
Тест AnTuTu 9
В проведенных тестах AnTuTu 9 чипсет Snapdragon 8 Gen 1 сумел набрать 996 634 баллов. Для сравнения, смартфон ASUS ROG Phone 5 на базе платформы Snapdragon 888 с 12 Гбайт оперативной памяти показал в этом же бенчмарке результат в 805 370 баллов.
По официальным оценкам AnTuTu, где использовался смартфон Red Magic 6 (16 + 256 Гбайт), было набрано 860 400 баллов. По более ранним слухам, новый чипсет MediaTeks Dimensity 9000 позволяет получить соразмерную производительность.
Geekbench 5 Single Core тест
В одноядерных тестах Geekbench 5 лидерами остаются смартфоны серии iPhone 13 на базе чипсета Apple A15 Bionic. Новый чипсет Snapdragon 8 Gen 1 проявляет себя слабее, но совсем не намного, и гораздо лучше более старых устройств на Android.
Geekbench 5 Multi Core тест
Аналогичная ситуация проявляется и в многоядерных тестах Geekbench 5. Последние модели iPhone 13 снова немного лучше, чем Snapdragon 8 Gen 1.
В других тестах были получены следующие результаты:
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