Источники в цепочке поставок запчастей для производства дисплеев iPhone сообщили, что Apple еще не определилась с выбором типа дисплея нового смартфона iPhone 14 Max. По имеющимся данным, компания выбирает между дисплеем типа LTPS с частотой обновления экрана 60 Гц и панелью LTPO с частотой 120 Гц.
Ожидается, что в сентябре 2022 года Apple выпустит четыре модели iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
Если Apple решит установить в iPhone 14 Max LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц, то компании придется делать закупки в Samsung. Это южнокорейский производитель является практически монополистом на рынке дисплейных матриц по технологии OLED LTPO.
Samsung уже поставляет такие панели для смартфонов iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Поэтому проблем с налаживанием связей не возникнет. Однако Apple стремится диверсифицировать свою цепочку поставок и сократить зависимость от Samsung. Исходя из этих предпосылок, компания планирует увеличить долю панелей, выпускаемых такими производителями, как LG и BOE. Если эта позиция возобладает, то смартфон iPhone 14 Max может получить LTPS-панель с частотой обновления 60 Гц.
Прежние слухи о предпочтительном выборе технологии LTPO опирались на то, что выпуск OLED-дисплеев с технологией LTPO собиралась наладить компания LG. Однако она пока не успела достичь поставленной цели. По слухам, многое может измениться в будущем году. Возможно, LG сумеет предложить что-то конкретное.
Ожидается также, что аналогичная технология появится и у китайской компании BOE, но выпуск ее дисплеев может начаться не раньше 2023 года.
В этой ситуации Samsung по-прежнему будет оставаться крупнейшим поставщиком дисплейных панелей для Apple. Ожидается, что в следующем году она выпустит около 130 млн панелей для iPhone. Однако ожидается, что LG и BOE все же смогут увеличить свои поставки до 60 и 45 млн панелей соответственно.