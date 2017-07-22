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Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней

08 декабря 2021, 14:52




Компания DeepCool объявила о начале продаж на российском рынке сверхлегкой игровой мыши MC310.

Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней


Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 с весом всего 75 граммов оснащена профессиональными функциями, в число которых входят высокоточный оптический датчик с разрешением 12800 dpi, программа для настройки параметров и записи макросов для имеющихся на корпусе мыши семи кнопок.

Верхняя часть корпуса выполнена в виде сот. Это облегчает корпус и делает манипулятор легким, маневренным и пригодным для динамичного игрового процесса.

С помощью настроенных макросов можно назначать любые игровые команды кнопкам. Для их активации достаточно одного нажатия кнопки. С помощью утилиты можно осуществлять настройку RGB подсветки. Доступно управление профилями мыши, между ними легко переключаться.

Низкопрофильная и симметричная форма делает DeepCool MC310 отличными выбором для геймеров. Приоритет за теми игроками, которые любят когтевой хват или хват кончиками пальцев. Форма мыши подходит для обладателей ладоней большого или среднего размера.

Корпус с отверстиями в форме сот отличается еще таким достоинством, как дополнительная вентиляция ладоней во время игровых баталий.

Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней


Высококачественные ножки для мыши из ПТФЭ и гибкий кабель в оплетке помогают снизить сопротивление. Это обеспечивает плавное скольжение и полный контроль над движением.

DeepCool MC310 продается по рекомендованной цене 1999 рублей.



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