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Microsoft делает Windows 11 более удобной, чем Windows 10

09 декабря 2021, 11:19




Компания Microsoft проводит тестирование новой функции, которая позволит восстанавливать все настройки подключения по Bluetooth или Wi-Fi при использовании устройства в режиме Airplane (Авиарежим).

Это означает, что в скором будущем Windows 11 научится запоминать все текущие параметры настройки, которые используются при подключении по Bluetooth или Wi-Fi в Авиарежиме, и после повторного включения восстанавливать их, избавляя от необходимости повторной перенастройки.

Microsoft делает Windows 11 более удобной, чем Windows 10


Данный режим, как оказалось, пользуется популярностью не только во время полетов на самолете. Пользователи активно используют его даже в обычных условиях, когда хотят, чтобы им не мешали или не хотят получать лишних оповещений. В следующий раз, когда пользователь решит воспользоваться этим режимом, он сразу же получит доступ ко всем прежним настройкам в сети Bluetooth и Wi-Fi, которые ему удобны при таком сценарии использования.

По оценкам экспертов, новая опция должна существенно упростить работу с гаджетами. Это также может служить стимулом для перехода на Windows 11 взамен прежней Windows 10, где можно настроить подключения к беспроводной сети в том же объеме, но каждый раз придется повторять ввод параметров настройки заново, когда происходит включение режима Airplane.

В настоящее время Microsoft тестирует новую опцию в группе участников программы предварительной оценки Windows 11 Dev Channel. К сожалению, нет информации о том, когда новая опция станет доступна для всех пользователей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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