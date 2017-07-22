Компания Microsoft проводит тестирование новой функции, которая позволит восстанавливать все настройки подключения по Bluetooth или Wi-Fi при использовании устройства в режиме Airplane (Авиарежим).
Это означает, что в скором будущем Windows 11 научится запоминать все текущие параметры настройки, которые используются при подключении по Bluetooth или Wi-Fi в Авиарежиме, и после повторного включения восстанавливать их, избавляя от необходимости повторной перенастройки.
Данный режим, как оказалось, пользуется популярностью не только во время полетов на самолете. Пользователи активно используют его даже в обычных условиях, когда хотят, чтобы им не мешали или не хотят получать лишних оповещений. В следующий раз, когда пользователь решит воспользоваться этим режимом, он сразу же получит доступ ко всем прежним настройкам в сети Bluetooth и Wi-Fi, которые ему удобны при таком сценарии использования.
По оценкам экспертов, новая опция должна существенно упростить работу с гаджетами. Это также может служить стимулом для перехода на Windows 11 взамен прежней Windows 10, где можно настроить подключения к беспроводной сети в том же объеме, но каждый раз придется повторять ввод параметров настройки заново, когда происходит включение режима Airplane.
В настоящее время Microsoft тестирует новую опцию в группе участников программы предварительной оценки Windows 11 Dev Channel. К сожалению, нет информации о том, когда новая опция станет доступна для всех пользователей.
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