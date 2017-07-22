Apple перезапустила свой сайт, посвященный проектам Open Source. Тем самым, компания обратила внимание на то, что пресловутое мнение о полной принадлежности только к проприетарным проектам в ее бизнес-модели давно превратились в миф.
Apple уже имеет в своем портфолио большой пакет продуктов Open Source. Они доступны по адресу opensource.apple.com. Среди хорошо известных проектов, которые относятся к разработкам Apple с открытым исходным кодом, можно выделить Swift, WebKit, ResearchKit, FoundationDB и другие.
Обновленный сайт включает в себя два основных раздела.
Первый раздел включает в себя прежде всего The Featured Projects. Он посвящен избранным проектам для демонстрации того, как Apple работает с открытым исходным кодом. Здесь представлены проекты, в которых Apple выступает как организатор и генератор целевых задач. Под ветвью каждого проекта располагается раздел для общения с сообществом разработчиков. Здесь же дается ссылка на git-репозиторий на GitHub.
Вторая часть первого раздела под названием Community Projects, посвящена сторонним проектам, которые ведут компании, не входящие в Apple. Особенностью этих проектов является то, что в разработке участвуют инженеры Apple.
Во втором разделе Releases размещаются готовые релизы с открытым кодом. Они доступны в виде git-репозиториев на GitHub. Apple размещает их в привычном для разработчиков Open Source месте, чтобы сделать более доступными.
В новой версии Apple улучшила возможности для поиска, добавила средства для выявления различий между версиями. Появились также средства для просмотра кода в macOS, iOS и в инструментах разработчика.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".