Гостиничная сеть Hyatt объявила о внедрении технологии Apple Wallet для сети отелей. Теперь в шести американских отелях на Гавайях, Key West, Чикаго, Далласе, в Кремниевой долине и Лонг-Бич можно будет воспользоваться собственным смартфоном, умными часами и приложением Apple Wallet, где будет размещаться ключ от номера.
Клиенты отелей, чтобы войти в номер, потребуется просто коснуться запорного устройства смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch. Этого достаточно, чтобы разблокировать вход в комнату, а также в закрытые для посторонних места общего пользования, такие как тренажерные залы, бассейны и лифты.
Для добавления ключа в Apple Wallet потребуется, чтобы была установлена iOS 15. Новая технология совместима с умными часами Apple Watch под управлением watchOS 8.
Располагая устройство рядом с запорным механизмом, пользователь дает свое разрешение на срабатывание с использованием технологии NFC. Таким путем можно получить доступ к любым зонам, защищенным ключевыми картами. Для срабатывания достаточно, чтобы iPhone находился даже в Express Mode, когда основные функции телефона заблокированы или находятся в спящем режиме. Отпирание в этом случае срабатывает без разблокировки телефона.
Если же в iPhone разрядится батарея, то в ход вступает функция Power Reserve. Она позволяет использовать телефон для отпирания двери в течение пяти часов после отключения основных функций телефона.
Согласно правилам Hyatt, гости могут добавить свой ключ от номера в Apple Wallet уже после бронирования. Для этого нет необходимости подходить на ресепшн. Запись в кошельке позволит точно узнать время начало регистрации. Когда гость находится в отеле и номер готов, ключ Apple Wallet активируется.
Отель может удаленно обновить ключ от номера гостя в Apple Wallet, если потребуется сменить номер. При выезде клиенты смогут сделать это самостоятельно через приложение Hyatt, которое деактивирует и архивирует ключ, хранящийся в Apple Wallet.
В настоящее время ключевая технология Apple Wallet тестируется всего в шести местах, но в Hyatt ожидают, что в будущем она будет распространена на всех объектах по всему миру.