РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone

09 декабря 2021, 13:33




Гостиничная сеть Hyatt объявила о внедрении технологии Apple Wallet для сети отелей. Теперь в шести американских отелях на Гавайях, Key West, Чикаго, Далласе, в Кремниевой долине и Лонг-Бич можно будет воспользоваться собственным смартфоном, умными часами и приложением Apple Wallet, где будет размещаться ключ от номера.

Клиенты отелей, чтобы войти в номер, потребуется просто коснуться запорного устройства смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch. Этого достаточно, чтобы разблокировать вход в комнату, а также в закрытые для посторонних места общего пользования, такие как тренажерные залы, бассейны и лифты.

Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone


Для добавления ключа в Apple Wallet потребуется, чтобы была установлена iOS 15. Новая технология совместима с умными часами Apple Watch под управлением watchOS 8.

Располагая устройство рядом с запорным механизмом, пользователь дает свое разрешение на срабатывание с использованием технологии NFC. Таким путем можно получить доступ к любым зонам, защищенным ключевыми картами. Для срабатывания достаточно, чтобы iPhone находился даже в Express Mode, когда основные функции телефона заблокированы или находятся в спящем режиме. Отпирание в этом случае срабатывает без разблокировки телефона.

Если же в iPhone разрядится батарея, то в ход вступает функция Power Reserve. Она позволяет использовать телефон для отпирания двери в течение пяти часов после отключения основных функций телефона.

Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone


Согласно правилам Hyatt, гости могут добавить свой ключ от номера в Apple Wallet уже после бронирования. Для этого нет необходимости подходить на ресепшн. Запись в кошельке позволит точно узнать время начало регистрации. Когда гость находится в отеле и номер готов, ключ Apple Wallet активируется.

Отель может удаленно обновить ключ от номера гостя в Apple Wallet, если потребуется сменить номер. При выезде клиенты смогут сделать это самостоятельно через приложение Hyatt, которое деактивирует и архивирует ключ, хранящийся в Apple Wallet.

В настоящее время ключевая технология Apple Wallet тестируется всего в шести местах, но в Hyatt ожидают, что в будущем она будет распространена на всех объектах по всему миру.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней
  • Первая версия AR/VR-гарнитуры Apple будет ориентирована на игры, медиа и общение
  • Линейка умных часов Apple Watch 2022 года будет полностью обновлена
  • Google готовит умные часы Pixel Watch: конкурент Apple Watch уже на подходе
  • Tesla выпустила электрический детский квадроцикл Cyberquad for Kids

    • предыдущая новость
    Apple развивает сообщество разработчиков Open Source

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры: как решить проблему Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 декабря, 2021

    Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone

    Apple развивает сообщество разработчиков Open Source

    Microsoft делает Windows 11 более удобной, чем Windows 10

    8 декабря, 2021

    Представлена умная колонка Яндекс.Станция второго поколения: новый дизайн и поддержка Zigbee

    Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней

    Apple пока не определилась с дисплеем для iPhone 14 Max

    Производительность Snapdragon 8 Gen 1 оценили в тестах AnTuTu и Geekbench 5

    DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения

    7 декабря, 2021

    Анонс двух крупнейших в мире ИИ-датасетов естественного языка People's Speech и MSWC

    Infinix выпустила бюджетный смартфон Smart 6

    Майнеры раскупили тираж видеокарты GeForce RTX 2060 12 Гбайт до их поставки в магазины

    Valve показала упаковку и футляр для игровой консоли Steam Deck

    Анонс AOC G4309VX/D: премиальный геймерский 4K-монитор с HDMI 2.1

    6 декабря, 2021

    Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»

    Анонс Acer Nitro XV272M в России: игровой монитор с заботой о глазах

    Первая AR/VR-гарнитура Apple будет ориентирована на игры, медиа и общение

    Анонс роутера Huawei WiFi AX2 нового поколения в России

    Moto Edge X30 станет первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1

    Линейка умных часов Apple Watch полностью обновится в 2022 году

    3 декабря, 2021

    Gridspertise показала систему QEd - Quantum Edge для строительства умных энергосетей

    ССЫЛКИ