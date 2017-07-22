В распоряжении издания Videocardz попала информацию о готовящемся выпуске новой видеокарты AMD Radeon RX 6000S для ноутбуков. Она будет построена на GPU с обновленной архитектурой RDNA2.
Эти слухи пришли от пользователя под ником Disclosuzen, который недавно предоставлял конфиденциальную информацию о готовящемся выпуске обновленной десктопной версии AMD 4800S. Это внушает доверие к полученной информации.
Как отмечают исследователи, изменения будут носить не глобальный, а сугубо локальный характер. Приходится думать именно так, потому что AMD все еще не выпустила обновленные версии Radeon RX 6500M и RX 6300M. Об их готовящемся выпуске стало известно после обнаружения соответствующих ссылок в новом драйвере. Исходя из этого, исследователи делают вывод, что обновление архитектуры коснется только одной ветви линейки мобильной графики.
Главный вопрос: Что именно подразумевается под обновлением RDNA2? Информатор Greymon55 высказывал мнение, что AMD может использовать обновленный технологический процесс, на базе которого выпускаются графические процессоры Navi 2X. До сих пор AMD заказывала выпуск графических процессоров на базе 7-нм техузла. Очевидно, что может произойти переход на выпуск обновленных GPU на базе узлов TSMC N6. Аналогичные изменения могут коснуться и серии Radeon RX 7000 следующего поколения для настольных ПК.
Пока эта информация разрознена и не имеет подтверждений из независимых источников. Говорить о ее достоверности еще рано.
Переход на более высокие технологические требования с уменьшением логических размеров узла до TSMC N6 должно способствовать повышению энергоэффективности и рабочей тактовой частоты в обновленных GPU AMD RDNA2 по сравнению с технологией N7. По оценкам TSMC, логическая плотность размещения транзисторов внутри кристалла должна вырасти на 18% по сравнению с моделями на базе техпроцесса N7. В то же время они будут полностью совместимы с предыдущими на базе N7, что упрощает переход на новые нормы. Этот же техпроцесс планируется применять и для выпуска графических процессоров Intel Arc Alchemist.
Если ожидания сбудутся, то выпуска обновленных видеокарт Radeon RX 6000S следует ожидать в начале следующего года вместе с анонсом Ryzen 6000 "Rembrandt".
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