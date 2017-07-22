Компания Synology объявила о выпуске дискового флэш-массива FlashStation FS2500, который дополнил существующую линейку серверов All-Flash новой серверной моделью. Помимо этого, компания обновила свой портфель твердотельных накопителей SATA, добавив в него набор дисков SAT5210.
Дисковый флэш-массив FS2500 представляет собой стоечное компактное решение высотой 1U. Оно содержит 12 отсеков под установку твердотельных SATA-дисков с форм-фактором 2,5 дюйма. Такая компоновка обеспечивает достаточную емкость, при этом не вызывает трудностей для установки и монтажа. Хранилище оснащено двумя портами 10 GbE с возможностью установки переходника 10/25 GbE.
Новое решение FS2500 подходит для решения различных бизнес-задачи, связанных с использованием ИТ-приложений с высокими требованиями на быстрый доступ к данным и малую задержку. Один из вариантов - размещения кластера виртуальных машин.
Кроме того, в анонс попала линейка твердотельных накопителей SAT5210 SATA. По оценкам вендора, она обеспечивает лучшую в своем классе согласованность хранения данных и производительность для флеш-хранилищ, в том числе для решения задач быстрого кэширования.
Применяемая технология позволяет сохранять полную аналитику работы дисков за весь период их службы. Это предоставляет ИТ-командам точную информацию об остаточном ресурсе хранилища, давая возможность работать с накопленными данными в удобном виде.
Предполагается, что будущие обновления микропрограммы накопителей будут доставляться напрямую через Synology DSM.
Твердотельные накопители Synology FlashStation FS2500 и SAT5210 SATA продаются через торговых посредников и партнеров Synology.