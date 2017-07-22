РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

СберЗвук обновил сервис и пообещал разыграть КАСКО среди подписчиков

10 декабря 2021, 09:41




Аудиосервис СберЗвук, который ставит своей задачей заполнить каждый момент жизни клиентов подходящим звуковым сопровождением, расширяет область предоставляемого пользовательского опыта.

6 декабря вышло крупное обновление сервиса, одним из главных нововведений которого стала поддержка Carplay/Android Auto при прослушивании аудиоконтента. Вместе с этим было улучшено звучание до уровня Hi-Fi и появилась поддержка встроенной акустики автомобиля.

СберЗвук обновил сервис и пообещал разыграть КАСКО среди подписчиков

Главная страница с Android Auto


Новая технология позволяет дублировать на экран автомобиля функционал смартфона с базовым набором опций. Это возможность принимать и совершать голосовые звонки, слушать музыку, прослушивать и записывать сообщения голосом, пользоваться мобильным навигатором и онлайн-поиском. С помощью нескольких кликов водитель сможет переключиться с экрана автомобиля на телефон и наоборот.

Слушать музыку теперь можно в HiFi качестве. Доступны также подкасты со смартфона. Есть доступ к стриминговым аудиосервисам.

Ожидается, что обновление значительно упростит использование смартфона в автомобиле. Оно будет доступно пользователям с премиум-подпиской.

В честь запуска новых функций аудиосервис СберЗвук разыграют полисы КАСКО от СберСтрахования среди своих подписчиков. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении СберЗвук, а также оформить платную подписку.

СберЗвук обновил сервис и пообещал разыграть КАСКО среди подписчиков

Главная страница Carplay


Сообщается, что СберЗвук планирует не останавливаться на достигнутом и непрерывно улучшать возможности, доступные в авто.

В скором времени появится дополнительный контент для прослушивания. Ожидается добавление детского раздела и спортивных трансляций. Появится новый персонализированный формат аудиовещания под названием «Волны», который будет объединять в себе лучшее из радио и стриминга. Для переключения отпадет необходимость выполнять операции вручную, находясь за рулем.

СберЗвук обновил сервис и пообещал разыграть КАСКО среди подписчиков




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Apple развивает сообщество разработчиков Open Source
  • Microsoft делает Windows 11 более удобной, чем Windows 10
  • Анонс двух крупнейших в мире ИИ-датасетов естественного языка People's Speech и MSWC
  • Gridspertise показала систему QEd - Quantum Edge для строительства умных энергосетей
  • Microsoft Azure AI на базе ускорителей NVIDIA A100 показал рекордные результаты в тестах MLPerf

    • следующая новость
    В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B

    предыдущая новость
    Synology выпустила дисковый флэш-массив SAT5210 и новую линейку SSD-накопителей SATA

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры: как решить проблему
    Лучший компьютерный корпус Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 декабря, 2021

    Анонс moto edge S30: 6,8-дюймовый доступный смартфон на Snapdragon 888+

    В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B

    СберЗвук обновил сервис и пообещал разыграть КАСКО среди подписчиков

    9 декабря, 2021

    Synology выпустила дисковый флэш-массив SAT5210 и новую линейку SSD-накопителей SATA

    AMD выпустит обновленную видеокарту Radeon RX 6000S для ноутбуков

    Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone

    Apple развивает сообщество разработчиков Open Source

    Microsoft делает Windows 11 более удобной, чем Windows 10

    8 декабря, 2021

    Представлена умная колонка Яндекс.Станция второго поколения: новый дизайн и поддержка Zigbee

    Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней

    Apple пока не определилась с дисплеем для iPhone 14 Max

    Производительность Snapdragon 8 Gen 1 оценили в тестах AnTuTu и Geekbench 5

    DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения

    7 декабря, 2021

    Анонс двух крупнейших в мире ИИ-датасетов естественного языка People's Speech и MSWC

    Infinix выпустила бюджетный смартфон Smart 6

    Майнеры раскупили тираж видеокарты GeForce RTX 2060 12 Гбайт до их поставки в магазины

    Valve показала упаковку и футляр для игровой консоли Steam Deck

    Анонс AOC G4309VX/D: премиальный геймерский 4K-монитор с HDMI 2.1

    6 декабря, 2021

    Анонс медиаприставки SberBox Time с голосовым управлением через «Салют»

    Анонс Acer Nitro XV272M в России: игровой монитор с заботой о глазах

    ССЫЛКИ