Аудиосервис СберЗвук, который ставит своей задачей заполнить каждый момент жизни клиентов подходящим звуковым сопровождением, расширяет область предоставляемого пользовательского опыта.
6 декабря вышло крупное обновление сервиса, одним из главных нововведений которого стала поддержка Carplay/Android Auto при прослушивании аудиоконтента. Вместе с этим было улучшено звучание до уровня Hi-Fi и появилась поддержка встроенной акустики автомобиля.
Главная страница с Android Auto
Новая технология позволяет дублировать на экран автомобиля функционал смартфона с базовым набором опций. Это возможность принимать и совершать голосовые звонки, слушать музыку, прослушивать и записывать сообщения голосом, пользоваться мобильным навигатором и онлайн-поиском. С помощью нескольких кликов водитель сможет переключиться с экрана автомобиля на телефон и наоборот.
Слушать музыку теперь можно в HiFi качестве. Доступны также подкасты со смартфона. Есть доступ к стриминговым аудиосервисам.
Ожидается, что обновление значительно упростит использование смартфона в автомобиле. Оно будет доступно пользователям с премиум-подпиской.
В честь запуска новых функций аудиосервис СберЗвук разыграют полисы КАСКО от СберСтрахования среди своих подписчиков. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении СберЗвук, а также оформить платную подписку.
Главная страница Carplay
Сообщается, что СберЗвук планирует не останавливаться на достигнутом и непрерывно улучшать возможности, доступные в авто.
В скором времени появится дополнительный контент для прослушивания. Ожидается добавление детского раздела и спортивных трансляций. Появится новый персонализированный формат аудиовещания под названием «Волны», который будет объединять в себе лучшее из радио и стриминга. Для переключения отпадет необходимость выполнять операции вручную, находясь за рулем.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".