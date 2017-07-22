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В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B

10 декабря 2021, 11:54




Компания TCL объявила о начале продаж в России смартфонов 20-й серии. В новую линейку вошли модели TCL 20 Pro 5G и TCL 20B.

TCL 20 Pro 5G

В TCL 20 Pro 5G установлен 6,67-дюймовый AMOLED-экран, изогнутый с двух сторон. Он изготовлен на собственном производстве, имеет интегрированную фронтальную камеру и применяет технологию оптимизации изображения NXTVISION. Поддержка последней базируется на выделенном экранном процессоре нового поколения, который использует два RGB-датчика освещённости. Для оптимизации изображения применяются функции ИИ, которые позволяют в реальном времени определять тип контента на экране и автоматически адаптировать цвет, контрастность и резкость.

В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B


Экран TCL 20 Pro 5G получил высокую оценку в тестах независимой лаборатории DXOMARK (89 баллов), тем самым отнесшей эту модель к числу лучших мобильных устройств по параметрам экрана.

TCL 20 Pro 5G относится к числу первых смартфонов TCL с основной квадрокамерой с технологией оптической стабилизации изображения (OIS). Это помогает добиваться профессионального качества снимков даже в сложных условиях.

Квадрокамера состоит из основного модуля на 48 Мп с сенсором Sony IMX, сверхширокоугольной камеры, модуля для макросъемки с автофокусом и сенсора глубины резкости.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, поддерживает режим HDR и благодаря использованию сенсора с задней подсветкой позволяет создавать чёткие и яркие снимки даже при съемке против солнца или в тени.

В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B


В смартфонах TCL 20 Pro 5G и TCL 20B применяется технология оптимизации изображения NXTVISION. Эта разработка TCL обеспечивает насыщенность и точность цветопередачи, четкую детализацию и высокий контраст. Она также предлагает ряд функций для заботы о зрении и снижения нагрузки на глаза.

Модель TCL 20 Pro 5G прошла проверку Google по программе Android Enterprise Recommended на соответствие стандартам безопасности и требованиям к производительности для корпоративного использования.

Емкости батареи смартфона достаточно для активного использования в течение всего дня.

Модель TCL 20 Pro 5G продается по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей.

TCL 20B

В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B


TCL 20B оснащен высококачественным 6,52-дюймовым IPS-экраном, дополненным фирменной технологией оптимизации изображения NXTVISION.

Его основная камера с разрешением 50 Мп позволяет делать снимки с высокой детализацией практически при любом освещении благодаря двойному фазовому автофокусу. Он работает на 60% эффективнее автофокуса в камерах смартфонов предыдущего поколения.

Смартфон оснащен накопителем объемом 64 Гбайт и имеет возможность расширения памяти за счёт установки карты ёмкостью до 512 Гбайт.

В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B


TCL 20B доступен по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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