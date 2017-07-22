Компания TCL объявила о начале продаж в России смартфонов 20-й серии. В новую линейку вошли модели TCL 20 Pro 5G и TCL 20B.
TCL 20 Pro 5G
В TCL 20 Pro 5G установлен 6,67-дюймовый AMOLED-экран, изогнутый с двух сторон. Он изготовлен на собственном производстве, имеет интегрированную фронтальную камеру и применяет технологию оптимизации изображения NXTVISION. Поддержка последней базируется на выделенном экранном процессоре нового поколения, который использует два RGB-датчика освещённости. Для оптимизации изображения применяются функции ИИ, которые позволяют в реальном времени определять тип контента на экране и автоматически адаптировать цвет, контрастность и резкость.
Экран TCL 20 Pro 5G получил высокую оценку в тестах независимой лаборатории DXOMARK (89 баллов), тем самым отнесшей эту модель к числу лучших мобильных устройств по параметрам экрана.
TCL 20 Pro 5G относится к числу первых смартфонов TCL с основной квадрокамерой с технологией оптической стабилизации изображения (OIS). Это помогает добиваться профессионального качества снимков даже в сложных условиях.
Квадрокамера состоит из основного модуля на 48 Мп с сенсором Sony IMX, сверхширокоугольной камеры, модуля для макросъемки с автофокусом и сенсора глубины резкости.
Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, поддерживает режим HDR и благодаря использованию сенсора с задней подсветкой позволяет создавать чёткие и яркие снимки даже при съемке против солнца или в тени.
В смартфонах TCL 20 Pro 5G и TCL 20B применяется технология оптимизации изображения NXTVISION. Эта разработка TCL обеспечивает насыщенность и точность цветопередачи, четкую детализацию и высокий контраст. Она также предлагает ряд функций для заботы о зрении и снижения нагрузки на глаза.
Модель TCL 20 Pro 5G прошла проверку Google по программе Android Enterprise Recommended на соответствие стандартам безопасности и требованиям к производительности для корпоративного использования.
Емкости батареи смартфона достаточно для активного использования в течение всего дня.
Модель TCL 20 Pro 5G продается по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей.
Его основная камера с разрешением 50 Мп позволяет делать снимки с высокой детализацией практически при любом освещении благодаря двойному фазовому автофокусу. Он работает на 60% эффективнее автофокуса в камерах смартфонов предыдущего поколения.
Смартфон оснащен накопителем объемом 64 Гбайт и имеет возможность расширения памяти за счёт установки карты ёмкостью до 512 Гбайт.
TCL 20B доступен по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.