Компания Motorola представила смартфон Moto Edge S30 с 6,8-дюймовым ЖК-экраном на базе флагманского чипсета Snapdragon 888+.
Первое, что привлекает в этом смартфоне - ее флагманская 5-нм платформа Snapdragon 888 Plus с графическим процессором Adreno 660. На пару с ней работает 6/8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.
Графическая часть представлена 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления составляет 144 Гц, частота дискретизации касания 574 Гц. Дисплей отвечает требованиям HDR10+. Здесь же расположена фронтальная камера с разрешением 16 Мп с диафрагмой f/2.2 и поддержкой технологии Quad-объединения пикселей.
Основная камера имеет разрешение 108 Мп и имеет диафрагму f/1,9, поддерживает технологию Ultra-пикселизации. Вместе с ней установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 13 Мп, углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2. С ее помощью можно вести макросъемку с расстояния от 2,5 см. Есть также датчик глубины с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4.
Выбор чипсета автоматически делает доступной сети 5G SA/NSA. Доступны также Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 ГГц / 5 ГГц) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS. Есть поддержка для USB Type-C и NFC.
Телефон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, который встроен в кнопку питания. Он защищен от брызг, согласно требованиям IP52.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 33 Вт.