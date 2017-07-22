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Представлен первый смартфон на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1

10 декабря 2021, 14:43




Motorola представила флагманский смартфон moto edge X30 с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, 10-битным представлением цветности и полным покрытием цветового пространства DCI-P3. Он имеет разрешение 2400х1080 пикселей (FHD+), частоту обновления - 144 Гц, частоту дискретизации касания - 574 Гц и яркость до 700 нит. Поверхность экрана защищена покрытием Corning Gorilla Glass 5; аналогичное покрытие имеется и на задней стороне смартфона.

Флагман Moto Edge X30 на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 1


Но главной особенностью аппарата стал новейший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno следующего поколения. Вместе с чипсетом работает 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.

Фронтальная камера устройства предлагает 60-Мп разрешение. Она имеет диафрагму f/2.2 и построена на базе сенсора OV60A40. Селфи-видео можно снимать с разрешением до 4K.

Основная камера moto edge X30 получила 50-Мп разрешение, диафрагму f/1,88 и оптическую стабилизацию изображения (OIS). В ее основе использован сенсор OV50A40. Вместе с ней установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 50 Мп, углом обзора 114° и диафрагмой f/2,2. С ее помощью можно вести макросъемку с расстояния от 2,5 см. Есть также 2-Мп датчик глубины.

Флагман Moto Edge X30 на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 1


Moto edge X30 поставляется с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 68 Вт. Зарядка до уровня 50% происходит всего за 13 минут.

Новые возможности беспроводного подключения позволяют переносить игры, запускаемые через мобильный телефон, на большой экран. Точно также можно транслировать на экран картинку с изображением своего собеседника, чувствуя, будто разговор ведется в одной комнате во время видеозвонка.

Новая функция Ready For PC позволяет мгновенно подключать компьютер к сетям 5G, обмениваться файлами и использовать свой телефон в качестве веб-камеры. Имеется поддержка USB Type-C Audio, есть стереодинамики и Dolby Atmos.

Флагман Moto Edge X30 на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 1


Цена Moto Edge X30 составляет:

  • 8+128 Гбайт - 501 доллар (36 700 руб.)
  • 8+256 Гбайт - 533 доллара (39 100 руб.)
  • 12+256 Гбайт - 564 доллара (41 300 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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