Компания Tencent Games объявила о запуске нового глобального игрового бренда Level Infinite. Издатель намерен развивать его как направление высококачественных игр, ориентированных на широкую аудиторию.
Миссия Level Infinite заключается в том, чтобы первоклассные игровые проекты становились доступнее широкой аудитории, говорится в опубликованном пресс-релизе.
В число первых релизов Level Infinite вошли:
игра Synced: Off Planet - пост-апокалиптический шутер для персональных компьютеров,
многопользовательская игра Don't Starve: Newhome для мобильных устройств от NExT Studios
различные новинки от нескольких сторонних разработчиков: Lightspeed & Quantum Studios, TiMi Studio Group и ряд других.
Компания также намерена издать ряд проектов, которые уже завоевали любовь геймеров. Один из них - Arena of Valor.
Портфолио бренда скоро пополнится проектами:
Warhammer: Vermintide 2 от студии Fatshark, который уже вышел для ПК и игровых консолей. Кроме него, появится Warhammer 40,000: Darktide - релиз этого проекта запланирован на 2022 год для ПК и игровых консолей.
Vampire: The Masquerade - Bloodhunt от студии Sharkmob - выход состоится в 2022 году.
GTFO от компании 10 Chambers- этот релиз уже вышел в ранний доступ в Steam.
Metal: Hellsinger - его релиз ожидается на ПК в 2022 году.
Еще не анонсированный проект для ПК и консолей от студии Funcom, который будет впервые представлен на премии The Games Awards.
Компания оказывает своим студиям всевозможную поддержку на всех этапах создания игр, в том числе проектов «по подписке». Level Infinite анализирует потребности аудитории, принимая во внимание современные тренды. Кроме того, компания помогает разработчикам с включением их проектов в список киберспортивных дисциплин и выпуском игр на различных рынках.
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