РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Мобильное подразделение Samung Mobile Communications переименовано в MX

10 декабря 2021, 16:27




Компания Samsung объявила о переименовании своего мобильного бизнеса. Теперь вместо Mobile Communications оно будет носить название MX (Mobile Experience).

Это изменения касается в том числе производства смартфонов, в частности, линейки Galaxy. Компания намерена развивать философию открытых инноваций. Ее новое название символизирует стремление сделать обслуживание клиентов главным приоритетом.

Мобильное подразделение Samung Mobile Communications переименовано в MX


Новое название, как подчеркивает Samsung, указывает на то, что главным ориентиром для Samsung становится пользователь. Устремления компании выходят за рамки выпуска мобильных устройств. Компания подчеркивает свое стремление активно реагировать на быстро меняющуюся бизнес-среду и фокусировать свои продукты и услуги на удовлетворении разнообразных потребностей клиентов.

В компании заявили, что вносимые изменения ускоряют миссию Samsung по созданию значимого опыта, который улучшит жизнь ее пользователей. Samsung продолжит расширять экосистему Galaxy для инноваций в мобильной среде, опираясь на масштабируемость и расширения возможностей подключения своих продуктов и услуг.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • FTC оспаривает в суде сделку по покупке ARM компанией NVIDIA за 40 млрд долларов
  • Индия готовится ввести запрет на частные криптовалюты
  • Роскомнадзор опубликовал список иностранных интернет-компаний, которым необходимо открыть представительство в РФ
  • Apple запустила программу Apple Self Service Repair самостоятельного ремонта iPhone и Mac
  • Microsoft вышла из состава Всемирной торговой ассоциации The Internet Association

    • следующая новость
    VIPER Gaming выпустила новые модули памяти VIPER VENOM DDR5

    предыдущая новость
    Tencent Games объявила о запуске глобального игрового бренда Level Infinite

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры: как решить проблему
    Лучший компьютерный корпус Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Ноутбук греется во время игры
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 декабря, 2021

    VIPER Gaming выпустила новые модули памяти VIPER VENOM DDR5

    Мобильное подразделение Samung Mobile Communications переименовано в MX

    Tencent Games объявила о запуске глобального игрового бренда Level Infinite

    Представлен первый смартфон на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1

    Анонс moto edge S30: доступный смартфон на Snapdragon 888+

    В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B

    СберЗвук обновил сервис и пообещал разыграть КАСКО среди подписчиков

    9 декабря, 2021

    Synology выпустила дисковый флэш-массив SAT5210 и новую линейку SSD-накопителей SATA

    AMD выпустит обновленную видеокарту Radeon RX 6000S для ноутбуков

    Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone

    Apple развивает сообщество разработчиков Open Source

    Microsoft делает Windows 11 более удобной, чем Windows 10

    8 декабря, 2021

    Представлена умная колонка Яндекс.Станция второго поколения: новый дизайн и поддержка Zigbee

    Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней

    Apple пока не определилась с дисплеем для iPhone 14 Max

    Производительность Snapdragon 8 Gen 1 оценили в тестах AnTuTu и Geekbench 5

    DeepCool выпустила блоки питания серии PQ-M нового поколения

    7 декабря, 2021

    Анонс двух крупнейших в мире ИИ-датасетов естественного языка People's Speech и MSWC

    Infinix выпустила бюджетный смартфон Smart 6

    Майнеры раскупили тираж видеокарты GeForce RTX 2060 12 Гбайт до их поставки в магазины

    ССЫЛКИ