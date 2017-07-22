Компания Samsung объявила о переименовании своего мобильного бизнеса. Теперь вместо Mobile Communications оно будет носить название MX (Mobile Experience).
Это изменения касается в том числе производства смартфонов, в частности, линейки Galaxy. Компания намерена развивать философию открытых инноваций. Ее новое название символизирует стремление сделать обслуживание клиентов главным приоритетом.
Новое название, как подчеркивает Samsung, указывает на то, что главным ориентиром для Samsung становится пользователь. Устремления компании выходят за рамки выпуска мобильных устройств. Компания подчеркивает свое стремление активно реагировать на быстро меняющуюся бизнес-среду и фокусировать свои продукты и услуги на удовлетворении разнообразных потребностей клиентов.
В компании заявили, что вносимые изменения ускоряют миссию Samsung по созданию значимого опыта, который улучшит жизнь ее пользователей. Samsung продолжит расширять экосистему Galaxy для инноваций в мобильной среде, опираясь на масштабируемость и расширения возможностей подключения своих продуктов и услуг.