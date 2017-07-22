Компания VIPER Gaming объявила о выпуске линейки высокопроизводительных модулей DRAM-памяти - VIPER VENOM RGB DDR5 и просто (не-RGB) VIPER VENOM DDR5. Новые модули поступят в продажу в первом квартале 2022 года.
Модули обеспечивают повышенную производительность, будут иметь тактовую частоту в диапазоне от 4800 МГц до 6200 МГц и емкость от 16 Гбайт до 32 Гбайт. Особенностью новых модулей станет их эксклюзивная конструкция радиатора VENOM. Она может быть дополнена опцией RGB-подсветки.
Новые модули памяти предназначены в первую очередь для энтузиастов компьютерного оборудования и заядлых геймеров.
Подсветку будет формировать световая полоса RGB. По данным производителя, для нее был разработан новый дизайн, будет применяться обновленное ПО для синхронизации и управления схемами освещения.
Уникальная архитектура DDR5 связана с применением локализованной регулировки напряжения питания. Она связана с использованием PMIC-микросхемы управления питанием, которая может поставляться как в заблокированном, так и в разблокированном виде, а также чипа SPD HUB (Serial Presence Detect), в котором записывается информация о рабочих частотах и соответствующих задержках чипов памяти. Последние необходимы для обеспечения нормальной работы модуля.
Информация из SPD HUB считывается BIOS на этапе самотестирования компьютера еще до загрузки операционной системы. Это позволяет автоматически оптимизировать параметры доступа к памяти и обеспечивает одновременный мониторинг, пороговую защиту, интеллектуальное управление напряжением и управление питанием. Эти принятые меры позволяют достичь более комплексного управления регулировкой напряжения.
Модули используют встроенные функции ECC, которые позволяют вести проактивное исправление ошибок. Это повышает целостность данных и способствует росту производительности и стабильности работы модулей.
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