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Главные анонсы Synology 2022 and Beyond: DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3

11 декабря 2021, 21:03




Компания Synology представила новую версию локальных и облачных решений: DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3, а также обновления для C2 Backup, C2 Identity, C2 Password, C2 Storage и C2 Transfer. Все анонсы были сделаны на прошедшем мероприятии Synology 2022 and Beyond.

Решение DSM 7.1 предназначено для управления большими объемами данных. Рост производительности при совместном использовании файлов достигается теперь благодаря внедрению многоканального сетевого протокола SMB прикладного уровня для удаленного доступа и поддержки компоненты DFS, которая упрощает доступ и управление файлами, физически распределенными по сети.

Главные анонсы Synology 2022 and Beyond: DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3


Решение C2 Storage получило функцию Hybrid Share, которая может заинтересовать предприятия с несколькими офисами. Она помогает снижать ограничения на пропускную способность и упрощает совместную работу с файлами. Сочетание единого файлового портала Synology Drive и обновленного мобильного приложения дает полный контроль над данными, где бы они ни находились.

Обновились также облачная служба мониторинга и устранения неполадок Active Insight, представленная в DSM. Она позволяет теперь отслеживать задачи Hyper Backup с каждого устройства, гарантируя выполнение всех задач резервного копирования. Появились новые возможности управления пропускной способностью и расширенные клиентские триггеры в Active Backup for Business, что дает поддержку для полных резервных копий DSM.

В новом Центре мониторинга Surveillance Station 9.0 усовершенствован пользовательский интерфейс. Улучшена интеграция с картами, которая позволяет теперь развертывать порталы в нескольких местах можно, предоставляя группам безопасности точную информацию и удобные графики.

Настройка камер стала еще проще благодаря новому Мастеру настройки. Улучшения в Central Management System (CMS) позволяют сделать каждую установку более безопасной и устойчивой.

Новый сервис Synology C2 Surveillance позволяет одновременно и безопасно записывать видеонаблюдения в облако C2. C2 Surveillance гарантирует, что даже после катастрофического события или в случае кражи локальной системы потеря отснятого материала будет составлять менее пяти секунд.

Обновленное облачное решение C2 Backup, Identity, Password и Transfer являются отдельными сервисами для решения конкретных ИТ-задач. C2 Backup упрощает резервное копирование устройств и критически важных бизнес-данных. C2 Identity заменяет традиционные службы каталогов безопасным гибридным подходом с уменьшенной задержкой. C2 Password делает управление паролями простым и доступным для всех. C2 Transfer позволяет легко и безопасно обмениваться конфиденциальными файлами с внешними сторонами.

В 2022 году Synology представит сервис C2 Object Storage для S3-совместимых приложений.

Synology DSM 7.1 и Surveillance Station 9.0 будут выпущены в первом квартале 2022 года в качестве общедоступных предварительных версий. SRM 1.3 дебютирует на маршрутизаторах RT6600ax в первом квартале 2022 года. Поддержка RT2600ac и MR2200ac будет добавлена во втором квартале 2022 года.



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