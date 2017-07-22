Компания Redmi продолжает разработку новых моделей смартфонов серии K50. По слухам, одним из первых появится геймерский Redmi K50 Gaming Edition. Говорят, что его выхода ожидают уже в первом квартале 2022 года. Эту информацию распространил информатор Digital Chat Station через социальную сеть Weibo.
По данным исследователя, Redmi K50 Gaming Edition получит плоский дисплей с центральным отверстием под селфи-камеру в верхней части экрана. С правой стороны расположатся «бамперы», которые активно используются в файтинге, помогая геймеру нажимать только одну кнопку для выполнения последовательности разных команд.
Недавно в сертификационном центре China CMIIT появилась информация о телефоне Xiaomi, имеющим обозначение 21121210C. В краткой нотации этот гаджет получил номер L10 с кодовым наименованием Matisse. По слухам, именно эта модель появится в Китае под названием Redmi K50 Gaming. На глобальном рынке она будет распространяться под брендом POCO.
Redmi K40 Gaming Edition
По слухам, у этого смартфона будет установлен OLED-дисплей с частотой обновления 120 или 144 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев и чипсет Dimensity 9000. Основная камера устройства предлагает разрешение 64 Мп (датчик Sony IMX686). Помимо нее имеются вспомогательная широкоугольная камера на 13 Мп, 8-мегапиксельная макрокамера с телеобъективом и 2-мегапиксельный датчик глубины.
По слухам, в разработке значится также еще одна модель, оснащенная 108-мегапиксельной основной камерой Samsung HM2. Есть сведения и о разработке смартфона под номером 22041211AC. В укороченной версии он имеет индекс L11A и кодовое название Rubens. Пока известно, что эта модель предназначена для Китая и появится в качестве игрового смартфона серии Redmi K50 Gaming. В этом случае он станет базовым образцом, а упомянутая ранее другая модель получит название Redmi K50 Gaming Pro.
Ожидается, что базовую модель оснастят чипсетом Dimensity 7000 и 64-мегапиксельной основной камерой на базе датчика Samsung GW3. Остальные характеристики пока неизвестны.