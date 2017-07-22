Исследователи издания LetsGoDigital показали изображения смартфона, который предположительно относится к будущей модели Samsung Galaxy S22. Ее официальный анонс должен состояться 8 февраля 2022 года. Была ли утечка преднамеренной или нет, пока неизвестно. Речь идет о публикации маркетинговых материалов. Эти снимки первыми опубликовало корейское издание IT Material.
Если верить слухам, новая серия смартфонов Galaxy S22 будет оснащена чипсетом Exynos 2200 с графическим процессором AMD Mobile Radeon на архитектуре RDNA2. Ходят слухи, что у этого смартфона появится тройная камера, состоящая из основного сенсора на 50 Мп, сверхширокоугольной камеры и телекамеры с 3-кратным оптическим зумом.
Samsung Galaxy S22
Выпущенная год назад, в январе 2021 года, линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 вышла в вариантах на чипсетах Qualcomm Snapdragon 888 и Samsung Exynos 2100. Появится ли новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 в этом году, пока неизвестно, зато известно, что, как минимум, некоторые версии Galaxy S22 окажутся построены на платформе Samsung Exynos 2200.
Размер оперативной памяти, похоже, останется таким же, как у прошлогодних моделей. Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus получат 8 Гбайт оперативной памяти (LPDDR5X) и 128/256 Гбайт встроенной памяти. Зато старшую модель Samsung Galaxy S22 Ultra оснастят расширенным набором оперативной (12/16 Гбайт) и внутренней (128, 256 и 512 Гбайт) памяти.
Самой ожидаемой моделью станет смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra. Он сможет похвастаться такой же 108-мегапиксельной камерой, как и в прошлом году. Среди других особенностей - дисплей с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики, быстрая зарядка и беспроводная быстрая зарядка. Смартфон будет отличаться высокой защищенностью, в том числе от попадания влаги.
Рендер Samsung Galaxy S22 Ultra
По имеющимся слухам, за автономность Galaxy S22 Ultra отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, как у модели 2021 года. Зато мощность проводной зарядки вырастет до 45 Вт по сравнению с 25 Вт у Galaxy S21. Хотя зарядное устройство на 45 Вт, безусловно, не самое быстрое на рынке, оно отличается высокой надежностью.