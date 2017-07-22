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Большая утечка о Samsung Galaxy S22: характеристики и дата выхода флагмана

13 декабря 2021, 13:28




Исследователи издания LetsGoDigital показали изображения смартфона, который предположительно относится к будущей модели Samsung Galaxy S22. Ее официальный анонс должен состояться 8 февраля 2022 года. Была ли утечка преднамеренной или нет, пока неизвестно. Речь идет о публикации маркетинговых материалов. Эти снимки первыми опубликовало корейское издание IT Material.

Если верить слухам, новая серия смартфонов Galaxy S22 будет оснащена чипсетом Exynos 2200 с графическим процессором AMD Mobile Radeon на архитектуре RDNA2. Ходят слухи, что у этого смартфона появится тройная камера, состоящая из основного сенсора на 50 Мп, сверхширокоугольной камеры и телекамеры с 3-кратным оптическим зумом.

Samsung Galaxy S22: характеристики, анонс в феврале 2022 года

Samsung Galaxy S22


Выпущенная год назад, в январе 2021 года, линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 вышла в вариантах на чипсетах Qualcomm Snapdragon 888 и Samsung Exynos 2100. Появится ли новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 в этом году, пока неизвестно, зато известно, что, как минимум, некоторые версии Galaxy S22 окажутся построены на платформе Samsung Exynos 2200.

Samsung Galaxy S22: характеристики, анонс в феврале 2022 года


Размер оперативной памяти, похоже, останется таким же, как у прошлогодних моделей. Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus получат 8 Гбайт оперативной памяти (LPDDR5X) и 128/256 Гбайт встроенной памяти. Зато старшую модель Samsung Galaxy S22 Ultra оснастят расширенным набором оперативной (12/16 Гбайт) и внутренней (128, 256 и 512 Гбайт) памяти.

Самой ожидаемой моделью станет смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra. Он сможет похвастаться такой же 108-мегапиксельной камерой, как и в прошлом году. Среди других особенностей - дисплей с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики, быстрая зарядка и беспроводная быстрая зарядка. Смартфон будет отличаться высокой защищенностью, в том числе от попадания влаги.

Samsung Galaxy S22: характеристики, анонс в феврале 2022 года

Рендер Samsung Galaxy S22 Ultra


По имеющимся слухам, за автономность Galaxy S22 Ultra отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, как у модели 2021 года. Зато мощность проводной зарядки вырастет до 45 Вт по сравнению с 25 Вт у Galaxy S21. Хотя зарядное устройство на 45 Вт, безусловно, не самое быстрое на рынке, оно отличается высокой надежностью.

Samsung Galaxy S22: характеристики, анонс в феврале 2022 года




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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