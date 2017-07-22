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Microsoft нашла причину деградации работы SSD-накопителей NVMe в Windows 11

13 декабря 2021, 15:30




Проблема резкой деградации производительности твердотельных накопителей NVMe на ПК под управлением Windows 11, похоже, решена. Проблема была вызвана особенностями работы файловой системы NTFS, поддержку которой оказывает Windows.

Не так давно на интернет-форумах и в сети Reddit стали появляться сообщения, что при запуске различных тестовых программ пользователи Windows 11 явно испытывали проблемы, связанные с резкой деградацией скорости работы твердотельных накопителей NVMe. У них резко снижалась производительность в операциях ввода/вывода, которая заметно уступала той же аппаратной системе, но работающей под управлением Windows 10. Microsoft была вынуждена официально отреагировать сообщением: «Мы расследуем эту проблему».

Microsoft нашла причину деградации работы SSD-накопителей NVME в Windows 11


Деградация скорости чтения и записи, скорее всего, возникала и в других операциях, но тестовые программы позволяли явно обнаружить неблагоприятное влияние.

Сообщалось, что деградация наступает только в операциях произвольной записи, хотя некоторые пользователи указывали на ряд других возможных симптомов. Сложность выявления причин состояла в том, что проблема распространялась только на системный диск C.

В обсуждениях на форумах Microsoft многие пользователи рассказывали о своих собственных результатах тестов. Типичный пример деградации в Windows 11 привел пользователь по имени Марс Риверо. Он сообщил, что на примере тестовой программы Samsung Magician его твердотельный накопитель Samsung 980 Pro набрал 733 тыс. IOPS в Windows 10 и всего 249 тыс. IOPS в Windows 11.

Microsoft нашла причину деградации работы SSD-накопителей NVME в Windows 11


Обсуждение на форумах уверило пользователей во мнении, что причиной деградации может быть работа драйверов Microsoft. Позднее Microsoft объявила, что после тщательного изучения проблемы, она сумела выявить ее причину. Она будет решена в сборке Windows Preview KB5007262.

Проблема связана не с драйверами Windows, а с работой так называемого «журнала USN» на диске C (update sequence number (USN) change journal). Это внутренний системный листинг файловой системы NTFS, который содержит записи всех изменений данных на разделе носителя с данной файловой системой.

Журнал USN имеет довольно простую схему работы. Для каждого NTFS-раздела создается отдельный журнал, который начинается с пустого файла. При изменении в разделе в журнале создается новая запись. Каждая запись идентифицируется 64-битным номером последовательного обновления (USN) и содержит имя файла и информацию об изменении.

Внесенное компанией исправление решает проблему, которая влияет на производительность всех дисков (NVMe SSD, жесткий диск) в Windows 11, которые ранее были вынуждены выполнять ненужные действия каждый раз, когда происходит операция записи.



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