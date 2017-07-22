Неготовность Microsoft к устранению технических различий и слишком строгое толкование со стороны Apple правил размещения игр в App Store привели к тому, что Microsoft все-таки не смогла разместить свои игры для Microsoft Xbox в App Store.
Еще год назад этот вопрос считался почти решенным, пишет The Verge. Пользователи iPhone и других продуктов Apple уже почти могли начать играть в эксклюзивные тайтлы для Xbox на iPhone.
В то время Microsoft и Apple обсуждали, как лучше сделать, чтобы игры xCloud могли работать на устройствах купертиновцев. Обе стороны были близки к окончательному соглашению. Сделка зависела только от решения некоторых технических вопросов - обеспечение технических требований, которые ультимативно предъявляла Apple.
Microsoft тогда еще только готовилась к запуску игровой облачной платформы Xbox Cloud Gaming (xCloud), а Apple открыто утверждала о невозможности какой-либо интеграции облачных игр Microsoft в App Store. Аналогичные ограничения распространялись и в отношении Google, которая тоже искала пути для получения доступа к Stadia с iPhone.
Apple требовала, чтобы каждая игра имела свои наборы файлов, в том числе служебные, управлять которыми можно было только индивидуально. Для Microsoft и Google это было невыгодно, потому что благодаря использованию общих механизмов они могли быстро наращивать список доступных игр, работающих на одних и тех же движках.
Если точнее, Apple настаивала на том, чтобы каждая игра в App Store включала полный стек инструментов для потоковой передачи. В то же время Microsoft хотела объединить его в одно технологическое приложение, на которое были бы возложены общие задачи по поддержке потоковой передачи. Это избавило бы компанию от необходимости обновлять каждую игру при внесении изменений в технологию потоковой передачи.
Однако требования Apple вынуждали Microsoft дублировать одни и те же инструменты для каждой игры. Вдобавок игры становились в несколько раз тяжелее и имели много избыточного кода. Microsoft была готова изменить свою стратегию xCloud, чтобы попасть в App Store. Казалось даже, что Apple пойдет навстречу Microsoft и позволит ей обходить механизм покупок в App Store, при условии, что компания будет ежемесячно перечислять Apple компенсацию за снижение количества продаж через основной механизм покупок App Store. Но тем не менее, сделка развалилась.
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