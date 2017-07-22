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Toyota потребует платную подписку за функцию автозапуска в своих автомобилях

13 декабря 2021, 18:19




Toyota намерена перейти на аренду смарт-функций в автомобилях. Пока речь идет только о ежемесячной оплате за использование некоторых интеллектуальных функций в автомобилях. Новое предложение касается, в том числе, функции удаленного запуска автомобиля с помощью радиобрелока.

Как сообщает The Verge, новый формат подписки касается только новых, подключенных сервисов, без которых автомобиль может применяться, но пользователь будет лишен ряда дополнительных опций, делающих вождение более комфортным. Например, речь идет об услуге Remote Connect. Она позволяет удаленно заводить автомобиль с брелока.

Toyota намерена перейти на аренду смарт-функций в автомобилях


Фактически, автопроизводитель готовится перейти на производство унифицированных автомобилей с полным комплектом опций для покупателей всех ценовых категорий. Но пользоваться функциями (или их частью) смогут только те, кто оплатит подписку.

В настоящий момент компания предлагает бесплатные пробные версии Remote Control. Пока это касается только несколько моделей Toyota, где доступны пакеты Audio Plus или Premium Audio. Через них можно подключить бесплатную пробную опцию Remote Control. Пакет подписки официально представлен в двух видах: 8 долларов в месяц или 80 долларов в год.

Toyota намерена перейти на аренду смарт-функций в автомобилях


Примечательно то, что Tesla также предлагает аналогичную подписку с платными обновлениями по воздуху. Они позволяют активировать определенные функции, которые уже встроены в автомобиль, но заблокированы до момента оплаты. К числу таких функций относится, например, включение подогрева задних сидений.

Переход на подписку будет способствовать развитию интеллектуальных функций в автомобиле. Пользователи смогут платить за них только в случае их использования. Это позволит более гибко выбирать комплектность, развивать многообразие дополнительных опций и новую бизнес-модель умных автомобилей.



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