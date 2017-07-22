В сети впервые появились снимки умных часов Huawei Watch D, запуск которых запланирован на 23 декабря.
Первые снимки появлялись и ранее, но они показывали только то, как выглядит упаковочная коробка и ее оформление. Новые фотографии позволяют рассмотреть дизайн новых часов в полном объеме.
На снимках хорошо видно, как выглядят часы в реальной жизни. Они полностью соответствуют рендерам, которые появлялись ранее. Снимки также демонстрируют несколько основных функций умных часов. Одна из наиболее ярких среди них - это измерение артериального давления.
По слухам, в часах встроен реальный герметичный, «надуваемый» мешочек, который имитирует работу прибора для измерения артериального давления. Такая конструкция обеспечивает очень точное измерение давления. Предложенная функция даже получила свидетельство о регистрации медицинского устройства класса II от Национального управления медицинской продукции Китая.
Дизайн часов Huawei Watch D представляет собой циферблат квадратной формы. Часы имеют большой экран, который слегка изогнут по краям. На правой стороне корпуса расположены две кнопки, с которыми связаны функции «Здоровье» и «Дом».
Часы поддерживают ряд других полезных функций, среди которых измерение ЭКГ (электрокардиограммы).
Умные часы Huawei Watch D работают под управлением HarmonyOS, разработка которой велась в самой Huawei. Существует большая вероятность, что появится также поддержка для приложения Huawei Health. Оно даст пользователям возможность применять различные фитнес-функции, такие как отслеживание количества шагов, измерение количества потребленных калорий, отслеживание циклов сна, отслеживание веса и многое другое.