Некоторые владельцы устройств Samsung Galaxy жалуются на проблемы, связанные с воспроизведением звука на их устройствах во время игр. Ходят слухи, что проблемы начались после установки последнего обновления One UI 4. В то же время другие пользователи утверждают, что проблемы возникали и раньше, причем чуть ли ни с самого начала.
К числу пострадавших телефонов, похоже, относятся все модели линейки Galaxy. В их число вошли даже модели высокого класса, включая Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy A52 5G.
Суть проблемы выражается в том, что иногда во время игр возникают резкие искажения звука, тогда как при остальных сценариях применения, например, при прослушивании потоковой музыки через приложение, звучание остается совершенно нормальным.
Изначально считалось, что в этом виновата технология воспроизведения объемного звучания Dolby Atmos, точнее ее реализация для смартфонов Samsung. Но с этой точкой зрения не согласны другие; они утверждают, что отключение поддержки Dolby Atmos не дает никаких улучшений.
Проблема, по-видимому, затрагивает прежде всего низкие и средние частоты. По слухам, искажения в играх наиболее заметны на телефонах с высококачественными динамиками. Когда прослушивание ведется с использованием проводных или беспроводных наушников, то искажения пропадают.
Самое странное в том, что для решения проблемы достаточно включить функцию записи картинки с экрана. Но это явно не может считаться подходящим решением, поскольку оно требует значительных затрат ресурсов и необходимости предоставления дополнительного места в основной памяти. Вдобавок, включение записи отключает режим 120 FPS в играх.
Как это выглядит в реальности, можно посмотреть на видео:
Но самое неприятное то, что несмотря на растущее количество поступающих жалоб, Samsung все еще не признала наличие проблемы со звуком в играх. Следовательно, исправления нет. В своих официальных ответах на форуме компания Samsung предлагает в качестве возможного решения сбросить телефон к заводским настройкам. Но, как сообщают пользователи, это не помогает решить проблему.
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