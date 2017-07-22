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XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов

13 декабря 2021, 21:14




Американская компания XFX, специализирующаяся на производстве видеокарт и материнских плат, начала продажи собственных ускорителей для майнинга. Новая модель получила название AMD BC-160.

В основе графической карты использован GPU AMD Navi 12 на базе микроархитектуры RDNA1. Плата уже доступна на AliExpress за 2000 долларов.

XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов


XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов


Первые сведения о появлении в открытом доступе графических процессоров Navi 12 появились в начале 2020 года. Они представляют собой гибридный многокристальный мобильный GPU типа MCM, который был разработан силами AMD для ноутбуков MacBook Pro 2019 года.

В состав гибридного процессора Navi 12 входит графический кристалл на основе микроархитектуры RDNA1 и кластер буферной видеопамяти HBM2, размером до 16 Гбайт. Доступ к памяти осуществляется через системную шину шириной 2048 бит.

XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов


Ускоритель XFX BC-160 содержит гибридный процессор Navi 12, который выпускается на базе 7-нм технологических узлов. Он имеет 36 вычислительных блоков, в составе которых насчитывается в общей сложности 2304 потоковых процессоров. Они работают на тактовой частоте 1144 МГц. Помимо этого, имеется 8 Гбайт встроенной буферной памяти HBM2. Шина данных стандартная - шириной 2048 бит. Название контроллера не сообщается.

Для охлаждения ускорителя применяется вентилятор. Номинальная мощность ускорителя составляет 150 Вт. Заявленная мощность майнинга - 69,5 MH/s для криптовалюты ETH.

XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов


Помимо ускорителя, в комплект входят драйверы для Linux и утилиты для майнинга - Team Red Miner и Phoenix Miner.

Карта оснащена интерфейсом PCI-Express 4.0 x16. Используемый драйвер позволяет собирать фермы, которые могут насчитывать до 12 установленных графических плат в составе одной системы.

XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов




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