РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite появились в Европе всего за 69,99 евро

14 декабря 2021, 12:17




Компания Xiaomi выпустила умные часы Redmi Watch 2 Lite еще в конце октябре. И теперь компания официально представила новое носимое устройство на европейском рынке.

Оно уже доступно для покупки в магазинах Mi Store в Германии. В других странах Европы, таких как Франция, Италия и Испания, этот продукт пока только внесен в список продаж, но еще не продается. Ожидается, что продажи начнутся совсем скоро.

Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite стоят всего 69,99 евро


Самое важное - это цена Redmi Watch 2 Lite. Новые часы появятся в Европе всего за 69,99 евро (5900 руб.). Они будут поставляться с таким же 1,55-дюймовым дисплеем, что и азиатская версия гаджета. Его разрешение составляет 360х320 пикселей.

Новые часы поддерживают разнообразные функции, такие как контроль сердечного ритма через оптический датчик, подсчет количества шагов, измерение уровня кислорода в крови, оценка объема дыхания, контроль качества сна и многое другое.

Есть более 100 спортивных режимов. Устройство поддерживает не только GPS, а также альтернативные системы геопозиционирования - Galileo, ГЛОНАСС и BDS. Изделие отличается высокой водонепроницаемостью, которая оценивается в 5 атм, т.е. позволяет нырять на глубину до 50 м. В то же время благодаря пластиковому корпусу, часы отличаются легкостью.

Часы работают под управлением собственной проприетарной операционной системы Xiaomi, но тем не менее могут подключаться к другим устройствам на Android 6.0 и iOS 10.0, благодаря наличию Bluetooth 5.0.

Доступны более 100 вариантов циферблатов на выбор.

Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite стоят всего 69,99 евро


Устройство питается от аккумулятора емкостью 262 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 10 дней автономной работы без подзарядки, и до 5 дней интенсивного использования, а также 14 часов работы GPS.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Умные часы Huawei Watch D впервые появились на реальных снимках
  • Toyota намерена перейти на аренду смарт-функций в автомобилях
  • Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone
  • Сверхлегкая игровая мышь DeepCool MC310 обеспечивает отличную вентиляцию ладоней
  • Первая версия AR/VR-гарнитуры Apple будет ориентирована на игры, медиа и общение

    • следующая новость
    Складной iPhone появится только к 2024 году

    предыдущая новость
    XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Как установить Windows 11: пошаговая инструкция Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Как установить Windows 11 Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 декабря, 2021

    Анонс первого российского смартфона Aquarius NS M11 на базе защищенной мобильной ОС «Аврора»

    Достижения Intel сохранят актуальность закона Мура даже после 2025 года

    Складной iPhone появится только к 2024 году

    Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite появились в Европе всего за 69,99 евро

    13 декабря, 2021

    XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов

    Samsung не признает проблему со звуком в играх на смартфонах Galaxy

    Умные часы Huawei Watch D впервые появились на реальных снимках

    Toyota потребует платную подписку за функцию автозапуска в своих автомобилях

    Verge: Apple была почти готова допустить игры для Microsoft Xbox в App Store

    Microsoft нашла причину деградации работы SSD-накопителей NVMe в Windows 11

    Большая утечка о Samsung Galaxy S22: характеристики и дата выхода флагмана

    Игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition появится в начале 2022 года

    11 декабря, 2021

    Главные анонсы Synology 2022 and Beyond: DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3

    10 декабря, 2021

    VIPER Gaming выпустила новые модули памяти VIPER VENOM DDR5

    Мобильное подразделение Samung Mobile Communications переименовано в MX

    Tencent Games объявила о запуске глобального игрового бренда Level Infinite

    Представлен первый смартфон на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1

    Анонс moto edge S30: доступный смартфон на Snapdragon 888+

    В России начались продажи смартфонов TCL 20 Pro 5G и TCL 20B

    СберЗвук обновил сервис и пообещал разыграть КАСКО среди подписчиков

    ССЫЛКИ