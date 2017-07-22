Компания Xiaomi выпустила умные часы Redmi Watch 2 Lite еще в конце октябре. И теперь компания официально представила новое носимое устройство на европейском рынке.
Оно уже доступно для покупки в магазинах Mi Store в Германии. В других странах Европы, таких как Франция, Италия и Испания, этот продукт пока только внесен в список продаж, но еще не продается. Ожидается, что продажи начнутся совсем скоро.
Самое важное - это цена Redmi Watch 2 Lite. Новые часы появятся в Европе всего за 69,99 евро (5900 руб.). Они будут поставляться с таким же 1,55-дюймовым дисплеем, что и азиатская версия гаджета. Его разрешение составляет 360х320 пикселей.
Новые часы поддерживают разнообразные функции, такие как контроль сердечного ритма через оптический датчик, подсчет количества шагов, измерение уровня кислорода в крови, оценка объема дыхания, контроль качества сна и многое другое.
Есть более 100 спортивных режимов. Устройство поддерживает не только GPS, а также альтернативные системы геопозиционирования - Galileo, ГЛОНАСС и BDS. Изделие отличается высокой водонепроницаемостью, которая оценивается в 5 атм, т.е. позволяет нырять на глубину до 50 м. В то же время благодаря пластиковому корпусу, часы отличаются легкостью.
Часы работают под управлением собственной проприетарной операционной системы Xiaomi, но тем не менее могут подключаться к другим устройствам на Android 6.0 и iOS 10.0, благодаря наличию Bluetooth 5.0.
Доступны более 100 вариантов циферблатов на выбор.
Устройство питается от аккумулятора емкостью 262 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 10 дней автономной работы без подзарядки, и до 5 дней интенсивного использования, а также 14 часов работы GPS.