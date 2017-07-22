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Складной iPhone появится только к 2024 году

14 декабря 2021, 16:32




Со слов аналитика Росса Янга, Apple вряд ли сможет выпустить складной смартфон iPhone раньше 2023 года. Наиболее вероятной датой его появления может стать 2024 год.

Складной iPhone появится только к 2024 году


Слухи о том, что Apple занимается разработкой складной модели iPhone, активно распространяются уже на протяжении многих месяцев. Дополнительным доводом в пользу этого предположения могли стать слухи, которые появились в сентябре 2020 года. Они касались компании Samsung. Сообщалось, что она, якобы, собирается передать Apple образцы складных дисплеев для оценки их возможностей.

Помимо этого, ходили слухи, что Apple ведет переговоры с LG Display об аналогичной поставке образцов дисплеев этого производителя. Они также рассматривались с целью их тестирования.

Еще одним аргументом в пользу этой версии стало заявление аналитика Мин-Чи Куо. По его словам, Apple работает над созданием складного iPhone, оснащенного 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем, а готовый для массового рынка аппарат может появиться в 2023 году.

Позднее упоминания об этом проекте Apple пропали. В январе уже этого года Bloomberg сообщило, что Apple находится на «раннем этапе работ» над складным iPhone. Было отмечено, что работы пока ведутся лишь в отношении его дисплейной части.

Одновременно Мин-Чи Куо высказал мнение, что в будущем складные смартфоны станут незаменимыми участниками продуктовых линеек всех основных брендов смартфонов. По крайней мере, Samsung определенно работает над дальнейшим развитием своих моделей складных смартфонов.

Со слов Куо, Apple потребуется решить «ключевые проблемы, связанные с развитием технологии и налаживанием массового производства». На это потребуется время, и ожидать появления складного iPhone раньше 2023 года не имеет смысла. Поэтому неудивительно, что внедрение технологии, похоже, отложено до 2024 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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