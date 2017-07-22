Корпорация Intel представила свои ключевые достижения, которые были достигнуты за прошедшие годы по различным направлениям развития полупроводниковых устройств. Анонс достижений Intel состоялся в рамках проведения конференции IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) 2021 в Сан-Франциско.
Компания рассказала об исследованиях, которые проводятся силами ее исследовательской группы Component Research. В настоящее время они охватывают самые разные направления, в том числе, связанные с развитием технологии напряженного кремния (Strained Silicon), создания транзисторов с диэлектриком затвора высокой диэлектрической проницаемости (Hi-K Metal Gates), транзисторов FinFET, RibbonFET, а также разработкой инноваций в области корпусирования, такие как EMIB и Foveros Direct.
Среди основных направлений исследований были названы:
разработка новых схем корпусирования, позволяющих создавать новые гибридные полупроводниковые модули;
изучение физики масштабирования транзисторов. Это направление способно обеспечить в скором будущем 30-50%-кратный рост плотности размещения транзисторов на кристалле;
изучение новых направлений в области квантовой физики. Они способны революционизировать развитие вычислительных технологий на ближайшее десятилетие.
В скором будущем компания Intel намерена:
более чем в 10 раз повысить плотность упаковки межъядерных соединений при корпусировании с применением гибридной связки;
уменьшить на 30-50% площадь, занимаемую логическими схемами;
значительно усовершенствовать технологии питания и памяти;
развивать новые идеи в области физики, которые способны полностью изменить вычислительные технологии.
Проводимые в настоящее время в Intel исследования направлены на разработку инноваций, которые позволят сохранить актуальность закона Мура. Для достижения этой цели Intel представила достижения по следующим направлениям проводимых исследований.
На прошедшем в июле мероприятии Intel Accelerated компания Intel объявила о планах по внедрению технологии Foveros Direct. Эта технология позволяет добиться уровня, когда зазор между выводимыми контактами транзисторов становится менее 10 мк. Это позволит значительно увеличить плотность интерконнекта транзисторов при их 3D-упаковке.
Специалисты Intel предложили новые решения, позволяющие решить существующие проблемы, связанные с конструированием чиплетов. Речь идет о развитии технологии производства и сборки гибридных компонентов чипсетов. Данная технология обещает повысить плотность размещения узлов при корпусировании более чем в 10 раз.
Intel разрабатывает новое решение с применением вертикального монтажа нескольких КМОП-транзисторов. Это позволит существенно улучшить (от 30% до 50%) масштабирование логических схем на этапе перехода от технологии RibbonFET с окружающим (Gate-All-Around, GAA) затвором.
Intel проводит исследования в области создания новейших материалов, имеющих в срезах толщину в несколько атомов. Целью этих исследований является изготовление транзисторов, которые позволят преодолеть ограничения традиционных кремниевых полупроводников. Это позволит существенно увеличить количество транзисторов, размещаемых на единице площади.
Intel впервые в мире ведет разработку технологии интеграции элементов силовой коммутации на базе нитрид-галлиевых (GaN) транзисторов с кремниевыми КМОП-транзисторами на 300-миллиметровой пластине. Это станет основой для создания более эффективных технологий питания схем процессора с малыми потерями и высокой скоростью коммутации при одновременном уменьшении количества компонентов на системной плате и занимаемого пространства.
Достижением Intel являются создание ячейки встраиваемой памяти DRAM с низкими задержками чтения/записи на основе ферроэлектрических материалов. Эта лидирующая в отрасли технология претендует на применение в следующих поколениях DRAM и обеспечит растущие потребности в памяти для все более сложных вычислительных приложений, от игр до ИИ.
Intel продемонстрировала первую в мире экспериментальную реализацию магнитоэлектрического спин-орбитального (magnetoelectric spin-orbit, MESO) логического устройства, который работает при комнатной температуре.
Большой прогресс был достигнут в области изучения материалов для спиновой электроники (спинтроники). По оценкам Intel, эти исследования приближают время, когда за счет интеграции элементов будут создаваться полнофункциональные спин-приводные устройства.
Intel продемонстрировала полный технологический процесс производства кубитов на 300-мм пластине для осуществления масштабируемых квантовых вычислений. Новая производственная технология, совместимая с существующими линиями по выпуску КМОП-изделий, является определяющей для будущих исследований.
Intel также выступает за создание новых отраслевых стандартов и методик тестирования в области современных методов компоновки для создания экосистемы чиплетов с гибридным монтажом.
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